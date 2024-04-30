Bakanlıktan 4 gece 5 günlük ceza! 'Milliyet farkı' ödemesi alan otelin cezası belli oldu

Antalya'da faaliyet gösteren Limak Lara Otel, Türk müşteriden 'milliyet farkı' adı altında fazladan ücret aldı. Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, firmaya 54 bin 694 TL idari ceza kesildiğini duyurdu. Skandal olaya damga vuran ise ceza tutarı oldu. Kesilen 54 bin 694 TL'lik cezanın, aynı otelde iki kişinin 4 gece 5 günlük konaklama maliyetine denk olması şaşkınlık yarattı.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:45
Bakanlıktan 4 gece 5 günlük ceza! 'Milliyet farkı' ödemesi alan otelin cezası belli oldu
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Antalya'da faaliyet gösteren Limak Lara Otel, Türk müşteriden 'milliyet farkı' adı altında fazladan ücret tepkilere yol açtı.

Konuya dair Limak Lara Otel tarafından özür metni paylaşılırken "Ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farkı’ olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Olay sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı ise denetim ve inceleme başlattığını açıklamıştı.

CEZA TUTARI DAMGA VURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre 'Milliyet farkı' ödemesi alan firmaya 54 bin 694 TL idari ceza kesildi. Alınan ücret farkı müşteriye iade edildi.

Skandal olaya damga vuran ise ceza tutarı oldu. Kesilen 54 bin 694 TL'lik cezanın, aynı otelde iki kişinin 4 gece 5 günlük konaklama maliyetine denk olması şaşkınlık yarattı.

Otel üzerinden rezervasyon yapmak isteyen iki kişi, 4 gece 5 gün standart odada konaklamak isterse minimum 50 bin lira ödemek zorunda. Bu da cezanın neredeyse otelde konaklama ücretine denk geldiği anlamına geliyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’den rezervasyon yapılınca otellerin daha fazla fiyat biçtiğini fark eden bir Türk müşteri, yabancı bir internet sitesinden rezervasyon yapmaya karar verdi.

Otele daha ucuz fiyata rezervasyon yapan Türk müşteri, otele geldiğinde karşılaştığı hareket sonrasında şok oldu.

Limak Lara Otel yetkilileri, rezervasyon yapan kişi Türk olduğunu anlayınca ekstra 120 Euro (4 bin 178 lira) fazla ücret aldılar.

Yetkililerin bu ücreti faturaya 'milliyet farkı' olarak yansıtması büyük tepki çekti. 


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