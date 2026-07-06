Bakanlıktan ekmek fiyatları için kritik adım: Üretim süreçleri yeniden düzenleniyor

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarete ilişkin hazırladığı yeni yönetmelik taslağını ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmesine sundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, taslağın uygulamada edinilen deneyimler ile sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.

YÖNETMELİĞİN ADI DEĞİŞİYOR

Açıklamada, yönetmeliğin adının üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri daha doğru yansıtacak şekilde "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" olarak değiştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

KOBİ SORGULAMA EKRANI OLUŞTURULACAK

Taslak kapsamında, uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla "üretici" ve "tedarikçi" kavramlarının yönetmeliğin amaç ve kapsam bölümlerine eklenmesi öngörülüyor.

Bunun yanı sıra "üretici", "tedarikçi" ve "30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü" tanımlarının da yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Ticari faaliyetlerde ödeme sürelerinin daha hızlı ve net şekilde belirlenebilmesi amacıyla, KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak bir sorgulama ekranının Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 2025 yılının Kooperatifler Yılı ilan edilmesi kapsamında, zincir market raflarında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilmesinin hedeflendiği belirtilerek, kadın emeğinin desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katılımının artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

BÜYÜK EKMEK FIRINLARI İÇİN DE DÜZENLEME GELİYOR

Açıklamada, taslakta büyük ölçekli ekmek üreticilerine yönelik yeni düzenlemelerin de yer aldığı bildirildi.

Bu kapsamda, temel gıda ürünlerinden ekmeğin tüketicilere daha uygun fiyatlarla ulaştırılabilmesi amacıyla kitlesel üretim yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.