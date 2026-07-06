Trafikte stajyer sürücü dönemi sertleşiyor: Meclis'e gelen teklifle kurallar sil baştan

Trafik güvenliğini güçlendirmeyi hedefleyen yeni düzenleme, aday sürücüler için daha ağır yaptırılar getiriyor. Meclis'e sunulan torba kanun teklifine göre, drift yapmak, makas atmak ve geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek gibi ağır trafik ihlallerini gerçekleştiren aday sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek.

161 BİNDEN FAZLA ADAY SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

2017 yılından 17 Haziran 2026 tarihine kadar geçen süreçte toplam 161 bin 347 aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Bu dönemde en fazla ehliyet iptaline neden olan ihlal, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanılması oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu gerekçeyle 123 bin 72 aday sürücünün belgesi iptal edildi.

Aday sürücülere yönelik yaptırımların son yıllarda arttığı görülürken, yalnızca geçen yıl 31 bin 978 ehliyet iptal edildi. Bu rakam, uygulamanın başladığı tarihten bu yana en yüksek yıllık seviyeye işaret etti.

YENİ DÜZENLEMEYLE EHLİYETLER KALICI OLARAK İPTAL EDİLEBİLECEK

Mevcut uygulamada drift yapmak, makas atmak veya ambulans ile itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek durumunda sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınabiliyor.

Meclis'e sunulan yeni düzenlemeyle ise trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan bu ihlallerin aday sürücüler açısından doğrudan sürücü belgesinin iptal edilmesine neden olması hedefleniyor. Düzenlemenin, caydırıcılığı artırması amaçlanıyor.

ADAY SÜRÜCÜLERİN TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 8,7

Etki analizinde yer alan verilere göre, Türkiye genelinde 38 milyon 907 bin 247 kişi sürücü belgesine sahip bulunuyor.

Bu sürücülerin 3 milyon 402 bin 75'ini aday sürücüler oluştururken, aday sürücülerin toplam sürücüler içindeki payı yüzde 8,7 seviyesinde bulunuyor.