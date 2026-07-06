Motorine yeni zam yolda: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Yurttaşlar, "Bugün benzin fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt ararken, motorin fiyatlarına yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.
6 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin litre fiyatı: 62.85 TL
- Motorin litre fiyatı: 64.69 TL
- LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin litre fiyatı: 62.66 TL
- Motorin litre fiyatı: 64.50 TL
- LPG litre fiyatı: 30.59 TL
Ankara
- Benzin litre fiyatı: 63.80 TL
- Motorin litre fiyatı: 65.76 TL
- LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İzmir
- Benzin litre fiyatı: 64.04 TL
- Motorin litre fiyatı: 66.03 TL
- LPG litre fiyatı: 30.99 TL
MOTORİNE 1,31 TL ZAM BEKLENİYOR
Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 7 Temmuz 2026 Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 31 kuruş zam yapılması öngörülüyor.