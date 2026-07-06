Motorine yeni zam yolda: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yurttaşlar, "Bugün benzin fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt ararken, motorin fiyatlarına yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.