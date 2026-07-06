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Motorine yeni zam yolda: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu
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Motorine yeni zam yolda: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

6.07.2026 11:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorine yeni zam yolda: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

Döviz kuru ve ÖTV ayarlarıyla tırmanan akaryakıt fiyatlarında, tabelaları bir kez daha değiştirecek yeni bir artış dalgası kapıya dayandı. Pompa fiyatlarının şehirlere göre rekor seviyelerde seyrettiği bu dönemde, milyonlarca araç sahibinin bütçesini doğrudan sarsacak zammın gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Motorine yeni zam yolda: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Motorine yeni zam yolda: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

Yurttaşlar, "Bugün benzin fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt ararken, motorin fiyatlarına yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.

Motorine yeni zam yolda: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

6 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 62.85 TL
  • Motorin litre fiyatı: 64.69 TL
  • LPG litre fiyatı: 31.19 TL
Motorine yeni zam yolda: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 62.66 TL
  • Motorin litre fiyatı: 64.50 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.59 TL
Motorine yeni zam yolda: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 63.80 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65.76 TL
  • LPG litre fiyatı: 31.19 TL
Motorine yeni zam yolda: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 64.04 TL
  • Motorin litre fiyatı: 66.03 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.99 TL
Motorine yeni zam yolda: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

MOTORİNE 1,31 TL ZAM BEKLENİYOR

Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 7 Temmuz 2026 Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 31 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

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