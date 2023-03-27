Bakanlıktan 'Et ve Süt Kurumu'nun taklitlerine ceza

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:55

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 15:56

Ticaret Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun unvanı ve logosunu taklit ederek tüketicilerin güvenini kötüye kullanan ve tüketicinin bilgi eksikliklerinin istismar eden işletmelere idari para cezası ve söz konusu reklamları durdurma cezası uygulanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de bakanlığımıza ulaşan başvurularda ülkemizde faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin 'Et Balık Kasabı', 'Et Balık K.', 'Et Balık İl/İlçe Adı' gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; toplum nezdinde bilinen eski adıyla 'Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedilmektedir. Bu kapsamda, bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, Et ve Süt Kurumunun itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicinin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir" denildi.

'YANILTICI TANITIMLAR TAKİP EDİLİYOR'

Konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinde benzer isim ve logolarla faaliyet yürüten işletmeler tespit edildiğini belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: