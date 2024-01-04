Bakanlıktan itiraf gibi açıklama: İsrail'le ilişkiler devam ediyor! 1 miyar 280 milyon dolarlık rakam!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 18:06

Güncelleme: 04.01.2024 - 18:06

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yaklaşık 3 aydır devam ederken Ankara’dan, Netanyahu hükümetine dönük sert tepkiler yükseliyor.

Öte yandan ise Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerin devam etmesine yönelik eleştiriler kamuoyunda artıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail ticari ilişkilerine yönelik, "7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldı" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Bolat, ayrıca 17 Aralık'taki konuşmasında ise "Türkiye-İsrail dış ticareti Ekim'den bu yana yüzde 48 azaldı. Ülkenin limanlarına inen mallarımız aslında Filistin’e ulaştırılıyor" dedi.

BİLAL ERDOĞAN'DAN SERMAYE ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın sözleri de gündem oldu.

Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen mitingde konuşan Bilal Erdoğan, 'boykota devam' çağrısı yaptı ve "İstanbul boykota devam edeceğimize söz veriyor muyuz? Bu iş ateşkesle bitmeyecek. Filistin davası sürdüğü müddetçe hayatımızda boykota yer açacağız. Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar" şeklinde konuşmuştu.

TİCARİ İLİŞKİLERİN ARTTIĞI İDDİASI ORTAYA ATILDI

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, derlediği veriler ile aralık ayında Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinin daha da arttığını ifade etti.

Kahveci'nin haberine göre, kasım ayında 319,5 milyon dolar olan İsrail’e ihracat, aralık ayında yüzde 34,8 oranında artarak 430,6 milyon dolar seviyesine çıktı.

BAKANLIKTAN İTİRAF GİBİ YANIT GELDİ

Ticaret Bakanlığı'ndan ise iddialara itiraf gibi yanıt geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama, İsrail ile ekonomik ilişkilerinin hala devam ettiğini gözler önüne serdi.

Kamuoyuna duyurulan verilerde ticari ilişkilerin sürdüğü ancak artmadığı vurgulandı.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, 7 Ekim- 31 Aralık 2022 dönemimde, Türkiye'nin İsrail ile toplam ticareti 2 milyar 320 milyon dolar olurken, bu rakam 2023'ün aynı döneminde yüzde 45 azalarak 1 milyar 280 milyon dolar olarak kaydedildi.

2022'nin belirtilen yaklaşık 3 aylık döneminde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 1 milyar 606 milyon dolar, bu ülkeden ithalatı 714 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde ise ihracatta yüzde 39 azalışla 980 milyon dolar, ithalatta yüzde 58'lik düşüşle 300 milyon dolarlık ticaret kayıtlara geçti.