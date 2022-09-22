Bakanlıktan sosyal konut projesi için '10 yanlış, 10 doğru' açıklaması

22 Eylül 2022 Perşembe, 15:49

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine ilişkin '10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri' başlıklı açıklama yaptı.

10 yanlış bilgiye karşılık doğru maddeler halinde şöyle anlatıldı:

1- İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek. YANLIŞ

DOĞRUSU: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilir.

2- Arsası olan konuta başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU: Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez.

3- Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim. YANLIŞ

DOĞRUSU: Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.

4- 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU: İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. Gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilir.

5- Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var. YANLIŞ

DOĞRUSU: Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

6- TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek. YANLIŞ

DOĞRUSU: Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak.

7- Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ’nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor.

8- TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olamayan başvuru yapamaz.

9- TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ’ye 52 bin dava açıldı. YANLIŞ

DOĞRUSU: Son 2 yılda TOKİ’ye sadece bir dava açıldı.

10- TOKİ’den alınan sosyal konutlar satılabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok.