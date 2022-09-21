Uykusuz'dan 'sosyal konut projesi' göndermeli kapak: 'Kira öder gibi meyve sebze sahibi olmak ister misin?'
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında ekonomik krizden dolayı azalan çiftçi sayısına dikkat çekerek sosyal konut projesine göndermede bulundu.
Uykusuz, ekonomik nedenlerden dolayı çiftçileri kapağına taşıdı.
Dergi, kapağına "İnşaat sektörüne para aktarımı sürerken çiftçi sayısında büyük bir düşüş yaşanıyor. 2011'de 1 milyon 121 bin olan çiftçi sayısı 2022'de 490 bin 163'e düştü" notunu düştü.
Öte yandan, bir pazar esnafının "Kira öder gibi meyve sebze sahibi olmak ister misin?" diye bir yurttaşa sorduğu, diğer yurttaşın ise "O kadar mı pahalandı?" diye yanıt verdiği görülüyor.
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