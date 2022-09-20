TOKİ'ye 65 binden fazla 'Sosyal konut' sorusu!

20 Eylül 2022 Salı, 17:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları paylaşılan ve tartışmaların odağı haline gelen "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasının başvuruları 14 Eylül'de başladı. Projeye yönelik, konutların inşasını yapacak TOKİ'nin çağrı merkezi ve sosyal medya hesaplarına yurttaşlar tarafından 67 bin 777 soru iletildi. TOKİ tarafından soruların 61 bin 254'ünün yanıtlandığı açıklandı.

EN ÇOK 'KONUT TİPİ' MERAK EDİLDİ

Kuruma projeyle ilgili en çok sorulan soruların başında "Başvuru aşamasında konut tipinin seçilip seçilemeyeceğine" ilişkin olanlar yer aldı. Vatandaşlar, bu konudaki soruları üzerine konut tipi ayrımı olmadan proje bazında başvuru yapılabileceği bilgisini edindi.

50.000/100.000 Konut Projesi kurasında hak sahibi olduğu konut satış sözleşmesini imzalamayanların yeni projeye başvurma imkanı olup olmadığına yönelik sorular ise ikinci sırayı oluşturdu.

Hane halkı tarafından koşulların uyması durumunda iki ayrı kişinin başvurup başvuramayacağı, vekaletname ile başvuru yapılıp yapılamayacağı ve hisseli tapusu olanların kampanyaya başvurmasında engel olup olmadığı da en çok sorulan sorular arasında yer aldı.