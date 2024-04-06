Bakanlıktan 'turizm' hamlesi: Bodrum'un en bakir bölgesini tahsis ettiler!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:53

Güncelleme: 06.04.2024 - 10:53

Yaz aylarındaki su sıkıntısı ve trafik sıkışıklığı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanan Bodrum’da çoğu orman niteliğindeki yaklaşık 40 bin dönüm (40 milyon metrekare) kamu arazisinin denize yakın bölümleri turizme açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği ilana göre, yatırımlar gerçekleştiğinde yat tersanelerinin bulunduğu İçmeler Mahallesi ile Yalıçiftlik Halk Plajı’na kadar olan bölüm ihaleye çıkartıldı. Kara Ada’nın tam karşısında yer alan, kilometrelerce sahil şeridine sahip bu toprakların neredeyse tamamına yakını ormanlık alan. Bölge Bodrum’un “çok az el değmiş” sahilleri arasında yer alıyor.

İlana göre Bodrum Kızılağaç Mahallesi 316 ada, 1 parseldeki alana 3 ayrı proje yapılması planlanıyor. Tapu ve Kadastro kayıtlarına göre bu arazinin büyüklüğü 35 milyon 218 bin metrekare (35.2 dönüm). 3 ayrı özel parselin tahsis edileceği alanda 350, 200 ve 1.200 yatak kapasiteli birer 5 yıldızlı tatil köyü veya otel için yatırımcı aranıyor. İlanda her 3 özel parselin niteliği “orman” olarak geçiyor.

Oksijen'in aktardığına göre, bakanlığın ilanında 307 ada 16 parselin içinde oluşturulan 4 numaralı özel parselde 175 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel veya tatil köyü planlanıyor. Gerenkuyu mevkiinde tarla vasıflı bu arazinin büyüklüğü 19.976 metrekare (20 dönüm).

Yine Gerenkuyu mevkiinde, 307 ada 18, 19, 20 ve 22 parsellerde toplam 46.263 metrekarelik (46.3 dönüm) tarla vasıflı arazi, 400 yataklı 5 yıldızlı otel veya tatil köyü yapılmak üzere turizmcilere açılıyor.

Bölgede turizme açılan bir başka arazi de 307 ada 21 parsel, 308 ada 3 parsel ve 313 ada 1 parselde yer alıyor. 191.000 metrekarelik (191 dönüm) bu arazinin büyük bölümü Gerenkuyu mevkiinde ve orman ve zeytinlik vasıflı. İlana göre yatırıma açılan bu arazide 1.200 yataklı 5 yıldızlı otel ve tatil köyü yapılacak. Ayrıca 2.393 metrekarelik bir kapalı alan da inşaa edilebilecek.

SÜPER LÜKS BÖLGEYE BUTİK OTEL

Bakanlık, Bodrum’un en gözde bölgelerinden ve en pahalı evlerin yer aldığı Göl mahallesinde 5.336 metrekarelik orman vasıflı bir araziyi de turizme açıyor. 114 ada 40 parselde yer alan bu arazide 50 yataklı bir butik otel inşaa edilebilecek. Bu arazi, villa fiyatlarının 100 milyon liranın üzerinde olduğu Mesa Bodrum ve Seba Bodrum'un hemen önünde koya çok yakın bir konumda bulunuyor. Arazinin biraz kuzeyinde koyun diğer tarafında ise Bodrum Loft adlı tesis bulunuyor. Bir sonraki koya bakan geniş arazide de Cengiz İnşaat’ın sahibi Mehmet Cengiz, Bvlgari markasıyla otel ve rezidanslar inşaa ediyor. Biraz daha kuzeyde ise ev fiyatlarının 6-7 milyon Euro olduğu ünlü Mandarin Sitesi bulunuyor.

Bu ilanla, henüz altyapı sorunları giderilemeyen Bodrum’da yaklaşık 4.800 futbol sahası büyüklüğünde bir alan turizme açılmış olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca Antalya’da Belek, Muratpaşa, Manavgat, Sorgun ve Side’de 9 araziyi turizm yatırımcılarına tahsis edecek. Aydın’ın Didim ilçesinde 8, İzmir’in Menderes, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde ise birer arazi turizme açılacak.

Çankırı’nın Ilgaz, Kayseri’nin Melikgazi, Trabzon’un Akçaabat, Adana’nın Karataş ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yer alan birer arazi de tahsis için ihaleye çıkacak.