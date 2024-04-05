Bodrum'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Yayınlanma: 05.04.2024 - 19:18

Güncelleme: 05.04.2024 - 19:18

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satan 4 şüpheliyi takibe aldı. Uyuşturucu satışı yapan Ali S., Gökhan B., Ali G. ve Miktat Ç., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada ise, 174 gram esrar, 1,1 gram skunk, 10.7 gram kokain, 7 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı sevk edildiği adliyede tutuklandı.