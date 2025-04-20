Bal ihracatında patlama! İşte şaşırtan ihracat rakamları
Son verilere göre Türkiye'nin bal ihracatı önemli ölçüde artış gösterdi. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde artan talep sektörün geleceği açısından umut vaat ediyor. Uzmanlar, markalaşma ve katma değerli ürünlerle bu büyümenin sürdürülebileceğini belirtiyor.
Türkiye'nin bal ihracatı 2025'in ilk çeyreğinde büyük bir sıçrama kaydetti. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla Yüzde 26 artışla 10.1 milyon dolara ulaştı. İşte dikkat çeken ayrıntılar:
BAL İHRACATINDA ÇARPICI ARTIŞ
- 2025 Ocak-Mart dönemi ihracatı: 10.1 milyon dolar (2024'te 8 milyon dolar)
- Tonaj bazında artış: Yüzde 46 (3.014 ton)
- En çok ihracat yapılan ülkeler: ABD (4 milyon dolar), Almanya (2.1 milyon dolar), İngiltere (760 bin dolar)
- Yeni pazarlar: Slovenya, Bangladeş, Polonya, Libya ve İzlanda
ABD VE AVRUPA PAZARINDA TÜRK BALINA YOĞUN TALEP
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yüksek alım gücüne sahip ülkelerdeki artışın sektör için umut verici olduğunu belirtti. Türk balının uluslararası pazarda giderek daha fazla tercih edildiğini vurgulayan Kalyoncu, "Yeni pazarlara açılım, Türk balının küresel potansiyelini gösteriyor" dedi.
HEDEF: KATMA DEĞERLİ VE MARKALI ÜRÜNLERLE BÜYÜME
Kalyoncu, ihracatın sürdürülebilir büyümesi için katma değerli ve markalı ürünlere ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti. "Türk balının marka değerini artırmalıyız" diyerek, önümüzdeki dönemde pazar çeşitliliğinin genişletilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
TÜRK BALI DÜNYA SOFRALARINDA YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRIYOR
Türkiye, bal ihracatındaki yükseliş trendiyle tarım ve gıda sektöründe öne çıkmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa’daki artan talep, yeni pazarlara açılım ve markalaşma hamleleriyle 2025’te rekorlar kırılabilir.
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