Bal kabağının kilosu el yakıyor

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:00

'Düzce kabağı' diye anılan bal kabağının ünü her geçen gün giderek artıyor. Kabak tatlısından komposto ve trileçeye kadar birçok ürüne lezzet katan bal kabağı, sadece yetiştiği bölgede değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinden ilgi görüyor.

Düzce'de yetiştirilen bal kabağının toprak yapısı dolayısıyla farklı olduğunu söyleyen üretici Şemsettin Gökmen, "ilk hasadı tezgahımıza koyduk ve maliyetine satıyoruz. Marketlerde kilosu 20 TL, tezgahlarda ise 8 TL" dedi.

"SEZONUN İLK ÜRÜNÜNÜ SATIYORUZ"

Bal kabağının bin bir emekle üretildiğine dikkat çeken Gökmen, "Düzce kabağının toprağı farklıdır. Düzce’nin rutubetli bir toprağı vardır. Bu kabak Düzce'de damak tadıdır. Sonbaharda tarlamızı sular. İlkbaharda tırmığını yaparız, gübreleriz, tohumunu ekeriz, aralarına traktörler ile girer, otlarını temizleriz. Tekrar gübresini veririz. Tarlamızda kabağa zarar verecek ot kalmaz. Şu anda tezgahlarımızdaki kabak, sezonun ilk ürünüdür. Normalde kabağın olmasına daha 3 ay var" diye konuştu.







