Kabak çiçeği dolması malzemeleri nelerdir? Kabak çiçeği çolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması kaç kalori?

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:29

Türkiye'de daha çok zeytinyağlı yemek çeşitleriyle bilinen Ege Bölgesi'ne ait bir yemek olan 'kabak çiçeği dolması' için sabaha karşı gün doğumundan hemen önce toplanan çiçekler kullanılır. Bunun sebebi çiçeklerin kapanmamasını sağlamaktır. İşte yaz çiçeği ile yapılan kabak çiçeği dolmasının tarifi...

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI MALZEMELERİ NELERDİR?

20 tane kabak çiçeği

İç malzemesi için;

1 su bardağı pirinç

3 dal taze soğan

1 adet orta boy domates

yarım demet nane

yarım demet dereotu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

yarım limon

1 çay bardağı zeytinyağı

KABAK ÇİÇEĞİ ÇOLMASI NASIL YAPILIR?