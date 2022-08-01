Kabak çiçeği dolması malzemeleri nelerdir? Kabak çiçeği çolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması kaç kalori?
Kabak çiçeği dolması veya çiçek dolması, Türk, Yunan ve Kıbrıs mutfaklarında tüketilen ve kabak çiçeklerinin doldurulmasıyla hazırlanan bir dolma çeşididir. Peki, Kabak çiçeği dolması malzemeleri nelerdir? Kabak çiçeği çolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması kaç kalori?
Türkiye'de daha çok zeytinyağlı yemek çeşitleriyle bilinen Ege Bölgesi'ne ait bir yemek olan 'kabak çiçeği dolması' için sabaha karşı gün doğumundan hemen önce toplanan çiçekler kullanılır. Bunun sebebi çiçeklerin kapanmamasını sağlamaktır. İşte yaz çiçeği ile yapılan kabak çiçeği dolmasının tarifi...
KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI MALZEMELERİ NELERDİR?
- 20 tane kabak çiçeği
İç malzemesi için;
- 1 su bardağı pirinç
- 3 dal taze soğan
- 1 adet orta boy domates
- yarım demet nane
- yarım demet dereotu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- yarım limon
- 1 çay bardağı zeytinyağı
KABAK ÇİÇEĞİ ÇOLMASI NASIL YAPILIR?
- Kabak çiçeklerinin ortasındaki kısmı çay kaşığı ya da cımbız yardımı ile nazikçe çıkararak temizleyin.
- Temizlenen kabakları iç içe koyarak su dolu bir kaba bırakın.
- 'Dolma içi' için lazım olan tüm malzemeyi bir kapta karıştırın.
- Ardından çiçekleri doldurma işine girişebilirsiniz.
- Çiçeklerin sadece dibinde dolma içi olacak şekilde az doldurun yoksa dolmalarınız taşabilir.
- Ağızlarını büzerek, ağzı yukarıda olacak şekilde tencereye sıkı sıkı olarak yerleştirin ki dağılmasın.
- Üzerine biraz zeytinyağı ile bir bardak su koyup 35–40 dakika pişirin.
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