Balık fiyatları uçtu! Hamsi 60, çinekop 100 lira!

20 Ocak 2022 Perşembe, 09:49

Mazot fiyatlarındaki artış ve hava şartları nedeniyle balık fiyatları sert yükseldi. Hamsinin kilosu 2021'de 30-35 lira arasında değişirken 2022'de 60 liraya ulaştı. Çinekop ise 2021'de 50-55 lira civarındayken, bu sene ise 100 lira.

Esnaf ve yurttaş balık fiyatlarıyla ilgili düşüncelerini Cumhuriyet TV ile paylaştı.

26 senedir balıkçılık yapan bir esnaf satışlardaki azalmayı "Önceden tazgahta 8 kişi çalışırken şu anda 3 kişi çalışıyoruz. Satışlar yüzde 65 düştü. Geçen sene bu dönemler bir ton çupra, levrek satıyorsak, şu anda sayı 100-200 kiloya düştü" ifadeleriyle anlattı.

'ALIM GÜCÜMÜZ YOK'

Gelecekte balık fiyatlarının artma ihtimali hakkında konuşan bir yurttaş, "Mazot fiyatları yükseldikçe balık fiyatları da artacak. Bir de balığımız kalmadı. Ondan dolayı millet anca uzaktan bakıyor" dedi.

Bir başka yurttaş ise, "Fiyatlar yüksek, alım gücümüz yok" diyerek tepki gösterdi.

Artan balık fiyatları hakkında başka bir yurttaş ise, "Fiyatlar çok pahalı, bu sene balık mevsiminde kimse doğru düzgün balık yiyemedi" ifadelerini kullandı.

Kameraman: İsmail Bayraktar