Balık tezgahlarını havuz balıkları süslüyor

Yayınlanma: 25.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 07:00

15 Nisan’da büyük çapta avcılık yapan tekneler için balıkçılığın yasaklanmasıyla tezgâhlar kafes balıklarına kaldı. Balıkçılar, kilosu 80 TL’den satılan somon balığını dilimleyerek ızgaralık şeklinde hazırlayıp tabaklarda satmaya başladı. Dip avcılarının az miktarda avladığı istavrit ise kilosu 100 TL’den satılıyor.

Sinop’ta balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, önümüzdeki günlerde denizin biraz ısınmasıyla birlikte Sinop yöresine ait balıkların çıkmaya başlayacağını dile getirdi.

Gündoğdu, “Tezgahlarımızda havuz balıkları var, hava da rüzgarlı olduğu için küçük balıkçılarımızdan pek fazla balık gelmiyor. Şu anda havuz balıkları satıyoruz, levrek, somon, çipura gibi. Ara ara küçük balıkçılarımızdan kefal, istavrit geliyor dip avlarından. İstavritin kilosunu 90-100 TL’den satıyoruz. Deniz levreğini 250-300 TL arasında satıyoruz. Önümüzdeki günlerde Karadeniz olarak yöremizin balıkları vardır, eşkina dediğimiz kaya balıkları başlar, çarpan balığımız vardır o gelir. Karagöz olur, barbun olur. Biz balığımızı yeriz, ama çok fazla olup ta dışarıya gönderme durumu olmaz, bizim halkımıza yeter” diye konuştu.

Balıkçı Erdoğan Doğan ise, “Sezon kapandıktan sonra tezgahlar zayıfladı, balık fiyatları çok arttı. İstavrit 100 TL, mezgit 140-150 TL, somon 80 TL. Biz somonu tabak yapıyoruz, kılçıksız hazırlayıp ızgaralık olarak vatandaşa hazırlıyoruz. 10 gün sonra inşallah çeşit bollaşır. Çarpan, barbun, mezgit, küflü olur. Fiyatlar biraz oynar ama çok fazla düşmez” şeklinde konuştu.

Somon almaya geldiğini söyleyen Serdar Varol, “Balık tezgahları mevsimine göre iyi, sezon da kapandı onun için balık fiyatları normal. Denizde balık olacak ki fiyatları düşsün. O yüzden fiyatlar gayet normal. Somon aldım, tavada kızartıp yiyeceğiz” dedi.



