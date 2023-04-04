Av yasağına 2 hafta kala tezgahlarda mezgit ve somon rağbet görüyor

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 07:00

Denizlerde 15 Nisan’da başlayacak av yasağı öncesi sezonun son günlerinin ramazan ayına denk gelmesiyle balık tezgâhları durgun geçiyor. İftar sofralarında balık tüketmek isteyen yurttaşlar ise genellikle mezgit ve somon balığını tercih ediyor.

“ÇOĞUNLUKLA MEZGİT, SOMON ALIYORLAR”

Ramazan ayı nedeniyle yurttaşların genellikle et, tavuk ve sebze tercih ettiğini, bu durumun da balık satışlarını etkilediğini söyleyen balıkçı Hakan Erol, “Fiyatlar yine aynı, fazla aşağıya seyretmedi. Pek fazla da balık çıkmadığı için aynı seviyede devam ediyor. İftarda balık tercih edenler de var, çoğunlukla mezgit, somon alıyorlar, istavrit çok az gidiyor. Sezon kapanınca iskorpit ile barbunya olur, yine küçük kayıklardan az az balıklar gelir” diye konuştu.

"RAMAZAN AYI BİRAZ ETKİLEDİ"

Balıkçı Erdoğan Doğan, “Ramazan ayı biraz etkiledi, fiyatlar biraz oynadı. Hamsi de yasaklandığı için onun da etkisi var. Zaten büyük kayıklar, troller, gırgırlar ayın 15’inde yasaklanıyor. Yine iş oluyor, insanlar balık alıyor. Mezgit 50 TL, iri mezgit olduğunda 100 TL, istavrit 70-80 TL, kalkan balığı kilosu 500-600 TL, barbunya 150-200 TL, çinekop 150-200 TL. İftar için alanlar da var” dedi.