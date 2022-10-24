Balıkçıda hayal kırıklığı: 2023 Mart ayında ödenecek destek ‘müjde’ olarak duyuruldu

24 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara müjde olarak duyurduğu destekleme politikaları düş kırıklığı yarattı. Balıkçılar zaten kazanılmış hak olan ödemelerin yerine en büyük sorun olan akaryakıt desteği verilmesini istedi.

Birleşmiş Milletler tarafından “Küçük Ölçekli Balıkçıları Koruma Yılı” ilan edilen 2022’nin sonuna gelirken balıkçılara verilen desteğin gelecek yıl 3 bin 500 TL ile 6 bin TL arasına çıkarılacağını açıkladı.

5 AY SONRAYI GÖREN YOK

Ancak 2023-24 dönemini kapsayan bu desteklemeler 2023 yılının mart ayında başlayacak. Yani Nebati, yaklaşık beş ay sonra ödenecek destekleme primine enflasyon nedeniyle zaten yapılması gereken artışı müjde olarak duyurdu.

Bu durum balıkçıların tepkisini çekti. Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifi yöneticilerinden Yaserin Çiğlem, destek anlayışının değişmesi gerektiğini belirtti. En önemli sorunun akaryakıt olduğunu anlatan Çiğlem, şunları söyledi:

“Beş altı ay sonra o parayla kaç litre yakıt alabileceğimizi kimse bilmiyor. Biz nasıl sevinelim ki destekler arttı diye. Beş ay sonraya çıkabilecek mi balıkçı? Bir kilo zargun ağı geçen yıl 120 liraydı şu anda 240 lira oldu” dedi.

Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ramazan Özkaya da “Para elimize geçtiği zaman 3.500 liranın hâlâ bir değeri olacak mı bilmiyoruz” dedi.