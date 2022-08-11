Balıkçıların umudu palamut oldu: 'Halkımıza ucuz fiyatlara balık yedireceğiz diye tahmin ediyorum'
Ordu’da son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, geçen sezon avlanılmayan palamut balığının bu sene bol olduğunu belirtiyor.
Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı, 1 Eylül tarihinde sona erecek. Ordulu balıkçılar bu tarihten itibaren teknelerinin ve ağlarının bakımlarını yaparken, yaklaşık 20 gün kalan sezon için ise son hazırlıklarını tamamlıyor. Balıkçılar, geçen sezonda az avlanan palamut balığının bu sezon oldukça bol göründüğünü, şimdiden palamudun yarım kilograma ulaştığını tahmin ediyor.
“PALAMUT BALIĞI BU SEZON BOL GÖRÜNÜYOR”
Altınordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatif Başkanı Şahin Aydemir, “Nisan ayından bu yana tekne ve ağ hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah bu sene palamut sezonu iyi geçecek. Şu anda tüm balıkçılar hızlı bir şekilde sezona hazırlanıyor, halkımıza da ucuz fiyatlara balık yedireceğiz diye tahmin ediyorum. Sezonu dört gözle bekliyoruz. Geçtiğimiz sezon palamut balığı çok az oldu. Bu da balıkçılarımız olumsuz etkiledi. Umudumuz bu sezonda” dedi.
“GÖRDÜĞÜMÜZ PALAMUTLAR ŞİMDİDEN YARIM KİLOGRAMA ULAŞMIŞ DURUMDA”
Kumbaşı Balıkçı Barınağı’nda balıkçı Erkan Akdeniz ise 2022 sezonundan palamut balığını bol beklediklerini ifade ederek, şimdiden bol miktarda göründüğünü söyledi. Akdeniz, şu an denizlerde gördükleri palamut balığının 350 gram ile yarım kilogram arasında değiştiğini de sözlerine ekledi.
Video Haberler
- AKP’li belediyeler enflasyon farkını ‘zam’ diye sundu
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- EYT’de iki güçlü formül öne çıktı
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- Sıfır araçlarda '6 ay ve 6 bin km' şartı
- Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Erdoğan talimat verdi
- İktidar yılbaşını işaret ediyor
- Rektörlük 'Odtufans' için harekete geçti