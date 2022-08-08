Balıklı Rum Hastanesi ne zaman normale dönecek?
İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Bölümü’nde çıkan yangının sonrası binanın eski günlerine dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, binanın eski haline dönmesi için tarih verdi.
Zeytinburnu’nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin Yaşlı Bakımevi Bölümü’nde çıkan yangının ardından belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor. Perşembe günü çıkan yangında tahliye edilen hastaların bazıları hastanenin farklı bölümlerine taşınırken, bir kısmı Prof. Dr. Murat Dilmener hastanesine götürülmüştü. Hastaların tamamının salı gününe kadar Balıklı Rum Hastanesi’ne geri döneceği bildirildi. Çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması da sürüyor.
Video Haberler
- Küçükçekmece'de dehşet... İnternetten tanıştığı kızla se
- 'Bu böyle kalmaz, devam edemez...'
- Yer: Esenyurt... İşyerine kurşun yağdırdılar: 4 yaralı
- Sertab Erener konserine telif baskını
- Beşiktaş'ta korkutan yangın!
- Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
- Eşiyle tartıştı, bıçakla kendini 'balkona' kilitledi
- Yanlışlıkla gaza basan sürücü 2’inci kattan düştü
- Ulucak Höyüğü'nde bulundu: Tam 7 bin 800 yıllık...
- Balıklı Rum Hastanesi ne zaman normale dönecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı