Balıklı Rum Hastanesi ne zaman normale dönecek?

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:30

Zeytinburnu’nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin Yaşlı Bakımevi Bölümü’nde çıkan yangının ardından belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor. Perşembe günü çıkan yangında tahliye edilen hastaların bazıları hastanenin farklı bölümlerine taşınırken, bir kısmı Prof. Dr. Murat Dilmener hastanesine götürülmüştü. Hastaların tamamının salı gününe kadar Balıklı Rum Hastanesi’ne geri döneceği bildirildi. Çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması da sürüyor.

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