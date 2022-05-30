Balıkesir’de 50 bin stevya bitkisi toprakla buluştu

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:00

2013 yılında Burhaniye’de gerçekleşen Stevya Konferansı sonrası 50 bin şeker otu fidanı, Stevia Derneği, Ayvalık Kent Konsey ile stevya girişimcileri Emincan Sakallı ve Sıla Büyükçıvgın’ın öncülüğünde Balıkesir İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, Ayvalık İlçe Tarım Müdürü Volkan Oral’ın da katılımıyla Ayvalık’ın Tellikavak mevkiindeki bir tarlada toprakla buluşturuldu.

Balıkesir genelinde gastronomi programını destekleyen çalışma ile bölgenin endemik faunasına paralel olarak zirai alanda da sürdürülebilir tıbbi ve aromatik odaklı tarımın önünün açılmasının hedeflendiği belirtildi. Girişimci Sıla Büyükçıvgın, stevyanın şekersiz beslenmek isteyenler ya da şeker kullanamayanlar için sıfır kalorili bir bitki olduğunu vurgulayarak, “Bugün çok heyecanlıyız. Stevyaları ekiyoruz. 2,5- 3 ay sonra hasadını yapacağız. Sonrasında stevyaları kurutarak kullanımını sağlayabileceğiz. Bizim stevya ektiğimiz ikinci tarlamız. Geçen yıl bu ürünü iç pazara satmıştık. İlk kez ekilen tarlalarda az bir mahsul elde ediliyor ama ikinci yılda hasat son derece verimli oluyor. Stevya, şekersiz beslenmek isteyenler ya da sağlık açısından şeker kullanması sorunlu olanlar için geleceğin ürünüdür” dedi.

Stevia Derneği Başkanı Selahattin Güvenç de, tüm dünyanın peşinde olduğu doğal bir tatlandırıcı olan stevyanın alternatifi olmadığını savunarak, “Bu üründe glikozun verdiği zararların hiçbiri yoktur. Hatta glikoz ile stevyanın molekül yapısı bile birbirinden çok farklıdır. Dünya genelinde ülkeler geliştikçe ve kalkındıkça bu ürüne yöneliyor” dedi.

Bölgede tarih, ziraat, biyoloji ve gıda mühendisliği alanlarında 26 yıldan bu yana çeşitli projeleri yürüten akademisyenlerden oluşan stevya teknik ekibinin önümüzdeki süreçte Ayvalık’ta doğal habitat ve endemik ürünleri tespit ederek, hazırlanacak projelerle bölge ekonomisine ve istihdamına ivme kazandırılmasını amaçladığı öğrenildi.