Öğretmen ve doktorlar da aralarında: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 29 zanlı gözaltına alındı
Balıkesir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında öğretmen, doktor ve bir astubay da bulunuyor.
Balıkesir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenlendi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatlı oldukları değerlendirilen, aralarında 7 öğretmen, 2 doktor, 2 hemşire, bir astsubay ve bir mühendisin olduğu 31 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'in yanı sıra Adana, Adıyaman, Ankara, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt ve Van'da şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı.
Operasyonda, 29 zanlı gözaltına alındı.
İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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