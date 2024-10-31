Banka hesaplarından nüfus kayıtlarına kadar herşey incelenecek

Vergide kayıpların önlenebilmesi için detaylı incelemeye geçiliyor. Mükelleflerin doğruyu söyleyip söylemediklerinin belirlenmesi için herşeye bakılacak.

Banka hesaplarından nüfus kayıtlarına kadar herşey incelenecek
Abone Ol google-news
Mustafa Çakır
Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:53

Yıllık programda, mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu sağlamaya yönelik olarak banka hesapları, nüfus kayıtları ve kamu kurumlarında bulunan diğer idari verilerin entegrasyonu ile etkin bir kontrole tabi tutulmasına yönelik altyapı çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Vergilendirmede kayıt dışı bırakılan kazançların tespitine yönelik iş ve işlemler ile vergi denetimi süreçlerinde banka ve finans kurumları nezdindeki hesap hareketlerinin takip edilerek, etkin olarak kullanımının sağlanacağı kaydedildi. Mükellef beyanlarının doğruluğunu sağlamaya yönelik çapraz kontrollere de olanak verecek şekilde Vergi Usul Kanunu kapsamında devamlı bilgi vermek mecburiyetinde olan kesimler yanında, özel sektör dahil diğer kurum ve kuruluşlardan veri temini sağlanacağı bildirildi. Vergi denetiminde vergiye tabi işlemlerin doğruluğunun tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinden daha etkin yararlanılacağı vurgulandı. 


Etiketler: #TL #vergi

İlgili Haberler

Yapay zekaya da vergi geliyor: ChatGPT üyelik fiyatına yüzde 20 zam!

Yapay zekaya da vergi geliyor: ChatGPT üyelik fiyatına yüzde 20 zam!
AB'den Çin elektrikli araçlarına şok vergi: Ticaret savaşı kızışıyor!

AB'den Çin elektrikli araçlarına şok vergi: Ticaret savaşı kızışıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler