Banka hesaplarından nüfus kayıtlarına kadar herşey incelenecek

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:53

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:53

Yıllık programda, mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu sağlamaya yönelik olarak banka hesapları, nüfus kayıtları ve kamu kurumlarında bulunan diğer idari verilerin entegrasyonu ile etkin bir kontrole tabi tutulmasına yönelik altyapı çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Vergilendirmede kayıt dışı bırakılan kazançların tespitine yönelik iş ve işlemler ile vergi denetimi süreçlerinde banka ve finans kurumları nezdindeki hesap hareketlerinin takip edilerek, etkin olarak kullanımının sağlanacağı kaydedildi. Mükellef beyanlarının doğruluğunu sağlamaya yönelik çapraz kontrollere de olanak verecek şekilde Vergi Usul Kanunu kapsamında devamlı bilgi vermek mecburiyetinde olan kesimler yanında, özel sektör dahil diğer kurum ve kuruluşlardan veri temini sağlanacağı bildirildi. Vergi denetiminde vergiye tabi işlemlerin doğruluğunun tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinden daha etkin yararlanılacağı vurgulandı.