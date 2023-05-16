Banka hisselerinden çıkış sürüyor

Yayınlanma: 16.05.2023 - 16:06

Güncelleme: 16.05.2023 - 16:21

Borsa İstanbul, dün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası ilk işlem gününde sert satıcılı bir seyir izledi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıklarken, ikinci tura kadar 8 işlem günü bulunuyor. Analistler, bu süreçte yüksek volatilite beklerken, kısa vadeli pozisyon alan yatırımcıları 'yüksek risk' konusunda uyardı.

Borsa İstanbul 100 endeksi, dün günü yüzde 6,14 değer kaybederek 4501 puandan tamamlarken; haftanın ikinci işlem gününe yüzde 2,12 düşüşle 4405 puandan başladı. Endeks, 4405-4454 bandında hareket ederken, saat 10.05 itibarıyla yüzde 1,19 düşüşle 4447 puanda bulunuyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4400 ve 4350 seviyeleri destek, 4700 puan direnç konumunda bulunuyor.

Bankacılık endeksi, dün kapanışta yüzde 9,58 düşerken; yeni güne yüzde 8,01 kayıpla 4187 puandan başladı. Endeks, şu dakikalarda yüzde 8,07 düşüşle 4186 puanda işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile ulaştırma, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

"BANKALARDAN ÇIKIŞ OLMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Analistler, seçim sonrası bir yabancı girişi beklerken, bunun ilk olarak holdinglerde olabileceğini öngörüyordu ve buna karşın seçimin ikinci tura kalmasıyla önden fiyatlanmış yükselişlerin bir kısmının geri alınmasının söz konusu olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, bankalar ve holdinglerden bir miktar çıkış olmasının çok şaşırtıcı olmadığı kaydediliyor. Analistler, ana senaryonun yeni ekonomi modelinin terk edilip terk edilmeyeceğini bağlı olacağını söylerken; şu anda bu görüşün baskın olmadığını belirtti.