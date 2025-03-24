Reuters hesapladı: Merkez Bankası döviz rezervleri ne kadar eridi?
Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ve ardından gelen günlerdeki işlemlerle önemli bir düşüş yaşadı. Uzmanlar, bu gelişmenin döviz piyasasında dalgalanmalara yol açtığını belirtiyor.
Reuters, Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı çarşamba günü ve takip eden perşembe günü gerçekleşen işlemlerle toplamda 14.2 milyar dolar azaldığını bildirdi.
SATIŞLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLADI
TCMB'nin bilanço verilerine göre, 19 Mart Çarşamba günü yapılan döviz satışları net döviz pozisyonunda 11.2 milyar dolar düşüşe yol açmıştı. 20 Mart Perşembe günü ise bu kayıp yaklaşık 3 milyar dolara ulaştı.
Dolar/TL, birkaç aydır süregelen sakin seyrinin ardından çarşamba günü 41,21 seviyesini görerek rekor kırdı. TCMB'nin döviz satışı sonrası ise kur, günü 38 seviyelerinde tamamladı ve bugün de bu seviyelerde yatay seyretmeye devam ediyor.
İşlemciler, döviz satışlarının cuma günü daha da arttığını ve geçen haftanın tamamında 20 milyar doları aştığını tahmin ediyor.
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