Bankacılık hisselerinde sert düşüş sürüyor: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Yayınlanma: 20.03.2025 - 12:35

Güncelleme: 20.03.2025 - 12:35

Bankacılık endeksi, Merkez Bankası'ndan (TCMB) beklenen faiz indirimlerinin ertelenebileceği veya duraklayabileceği endişeleriyle kayıplarını artırarak yüzde 2’nin üzerinde geriledi. Özellikle Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından piyasalarda büyük bir deprem yaşandı.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, yaklaşık 950 puan kaybederek yatırımcıları zor durumda bırakırken, bankacılık hisseleri de bu düşüşe paralel olarak değer kaybetti.

Güne yüzde 0.6 artıda başlayan BIST-100 endeksi, dalgalı bir seyir izledikten sonra TSİ 11:24 itibarıyla yüzde 2.23 artıda işlem görüyordu. Ancak bankacılık sektörü, ilk işlemlerde yüzde 1.68 düşüşle açıldı ve kayıplarını derinleştirerek yüzde 5.9 eksiye indi. Bir kısmını geri alan bankacılık endeksi, öğle saatlerinde ise yüzde 2.17 ekside hareket etmeye devam etti.

'FAİZ ARTIŞI DAHİ YAPILABİLİR'

ALB Yatırım'da algoritmik işlemler yöneticisi Serhat Başkurt, bankacılık endeksindeki bu düşüşün, döviz satışlarının ve faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinin etkisiyle yaşandığını belirtti. Başkurt, "Dün gelen döviz talebi sonrası Merkez Bankası, 8-9 milyar dolarlık döviz satışı yapmıştı. Şu an piyasadaki döviz talebinin devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Eğer talep devam ederse ve carry çıkışları yaşanırsa, Nisan ayında faiz indirim beklentisi sabite dönüşebilir veya zımni faiz artışı dahi yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda yaşanan bu gelişmeler, özellikle yabancı yatırımcıların yoğun olarak pozisyon aldığı bankalarda satış baskısını artırdı. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın 10 milyar dolara yakın döviz satışı yaptığına dikkat çekerek, bankacılık endeksinin yüzde 9'a yakın kayıpla günü tamamladığını belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ AZALDI

Trive Menkul Değerler Hazine Direktörü Yusuf Doğan, 2025'te beklenen parasal genişleme sürecinde yaşanabilecek olası bir gecikme veya duraksamanın, bankaların net faiz marjlarında beklenen 200-400 baz puanlık toparlanmayı sekteye uğratabileceğine dikkat çekti. Doğan, bu durumun bankacılık sektöründeki özkaynak kârlılığındaki toparlanmayı da riske atabileceğini vurguladı.