Bankacılık sektöründe şok gelişme: Mevduat ve kredilerde tarihi artış!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 10:00

Güncelleme: 27.04.2025 - 10:00

Bankacılık sektöründe toplam mevduat, 18 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 414 milyar 702 milyon 90 bin lira artış göstererek 22 trilyon 628 milyar 696 milyon 585 bin liraya ulaştı.

Verilere göre, sektörün toplam mevduatı önceki hafta 22 trilyon 213 milyar 994 milyon 495 bin lira seviyesindeyken, 18 Nisan itibarıyla bu rakam 22 trilyon 628 milyar 696 milyon 585 bin liraya çıktı.

Aynı hafta içinde bankalarda yer alan Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,6 oranında artarak 12 trilyon 421 milyar 198 milyon 729 bin liraya ulaşırken, yabancı para (YP) mevduat ise yüzde 2,6’lık yükselişle 7 trilyon 418 milyar 831 milyon 161 bin liraya çıktı.

Toplam yabancı para mevduatı 234 milyar 386 milyon dolar düzeyinde kaydedilirken, bu tutarın 195 milyar 568 milyon dolarlık kısmı yurtiçi yerleşiklere ait hesaplarda tutuldu.

Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarında 18 Nisan itibarıyla 2 milyar 441 milyon dolarlık bir artış yaşandı.

YURTİÇİNDEKİ KREDİ KULLANIMLARINDA GELİŞMELER

Bankacılık sektöründe yurtiçi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,7 oranında azalarak 4 trilyon 177 milyar 493 milyon 761 bin liraya geriledi.

Bu kredilerin 554 milyar 376 milyon 924 bin lirası konut kredilerinden, 63 milyar 775 milyon 223 bin lirası taşıt kredilerinden, 1 trilyon 581 milyar 902 milyon 733 bin lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Ayrıca sektörün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil olmak üzere toplam kredi hacmi, 18 Nisan itibarıyla 44 milyar 355 milyon 716 bin lira artarak 17 trilyon 496 milyar 606 milyon 685 bin liraya ulaştı.