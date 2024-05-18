Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduat faizi dengelendi

Yayınlanma: 18.05.2024 - 15:22

Güncelleme: 18.05.2024 - 15:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 3 Mayıs ile biten haftada 171 milyar 984 milyon 126 bin lira azalışla 16 trilyon 149 milyar 218 milyon 258 bin liraya indi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, son haftalarda yükselişini sürdüren 1-3 aylık mevduat faizinde ılımlı bir seyir izlendi. Geçen hafta yüzde yüzde 68,1 olarak kaydedilen faiz bu hafta yüzde 68 ile dengelendi.

Üç hafta önce yüzde 86,2'lik faizle tarihi zirveyi gören tüketici kredi faizinde düşüş izlendi. Geçen hafta yüzde 81,3 olarak kaydedilen tüketici kredisi faizi yüzde yüzde 79,9 olurken, ticari kredi faizi de yüzde 67,1'den yüzde 65,7'ye geriledi.