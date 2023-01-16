Bankalar, batık krediler nedeniyle yurttaşın elindeki ev ve dükkâna da el koydu

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 07:10

Bankalarda batık kredi miktarı Kasım 2022 itibarıyla 161 milyar 540 milyon lirayı aşarken borçlular için de zorlu dönem yaşanıyor. Türkiye’deki 20 bankanın kredi borçlarına karşılık el koyduğu gayrimenkul sayısı 2 bin 308’e dayandı.

Bankalar, fabrika, atölye, tarla, bağ, bahçe, dükkân, villa, çiftlik, arsa ya da konutu aldığı bireysel ve ticari krediye ipotek gösteren binlerce borçlunun gayrimenkullerine el koydu. 2022 Ekim itibarıyla ülke genelinde 2.3 milyon vatandaşın 359 milyar TL konut kredisi borcu bulunuyor.

BANKALAR EL KOYDU

Bankaların resmi internet sitelerinde yer alan bilgilere göre özel bankalarda toplam 1267 gayrimenkul bulunuyor. Özel bankalarda DenizBank, 478 gayrimenkulle ilk sırada yer alırken Şekerbank’ta 335, Burgan Bank’ta 110, İş Banaksı’nda 109 ve Yapı Kredi’de 64 gayrimenkulün satılık ilanı yer alıyor.

Kamu bankalarında şu anda satılık toplam 879 gayrimenkul var. VakıfBank 420 gayrimenkul ile başı çekerken ikinci sırada 303 gayrimenkulle Halkbank var, Ziraat Bankası’nda ise 156 gayrimenkulün satılık ilanı bulunuyor. Öte yandan yakın zamanda Halkbankası Kiler Holding’e Sapphire Alışveriş Merkezi’ni 48 milyon dolara sattı. Banka, Kiler Holding’in, 2015’te borçları karşılığında Sapphire Alışveriş Merkezi’ni 100 milyon dolara almıştı.

Katılım bankalarının elinde toplam 162 gayrimenkul satış ilanı var. Katılım bankalarında Albaraka Türk 74 gayrimenkul ile ilk sırada yer alıyor. Kuveyt Türk’te 63, Vakıf Katılım’ın elinde ise 13 satılık gayrimenkul var.

Varlık şirketlerinde de toplam 33 gayrimenkul satış ilanı bulunurken Tapu.com üzerinden bankalara ait 243 gayrimenkulün satış ilanı yer alıyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin son verilerine göre, 2022 Ekim itibarıyla ülke genelinde 2.3 milyon vatandaşın 359 milyar TL konut kredisi borcu bulunuyor. İnşaat sektöründeki batık kredi miktarı da artıyor. Kasım 2022 itibarıyla inşaat sektöründe takipteki kredi miktarı 25 milyar 66 milyon liraya yükseldi.

TÜİK verilerine göre Kasım 2022’de ipotekli konut satışları 2021’in aynı ayına göre yüzde 57.7 azalarak 16 bin 655’e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14.1 oldu. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7 artışla 258 bin 524 olarak kayıtlara geçti.