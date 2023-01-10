En borçlu belediye ‘kesenin ağzını açıyor’: Kocaeli sahiline fuar alanı
AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası sahilini doldurarak festival, fuar ve panayır alanı yapacak. Belediye, Türkiye’nin en borçlu belediyesi olarak biliniyor.
Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası sahilini doldurarak festival, fuar ve panayır alanı yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iki farklı başvuruda bulundu.
Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci dün başlatılan projeler kapsamında belediye, yaklaşık 350 bin metrekarelik kıyı dolgusu yapmak istiyor.
Tavşancıl-1 Mahallesi ve Muallim-2 Mahallesi’nin sahil kesiminde etkili olacak projeler için 501 milyon 893 bin 717 TL harcanacak. Tavşancıl-1 Mahallesi’nin batı bölgesinde toplam 261 bin 300 metrekare, doğu bölgesinde ise 146 bin 600 metreke alan doldurulacak. Ayrıca Muallim-2 Mahallesi’nde ise, 3 bin 560 metrekareye kıyı dolgusu yapılacak. Yedi ay içerisinde tamamlanması projeler kapsamında deniz, çeşitli taşlar ve betonla doldurulacak.
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