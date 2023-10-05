Demir çelik fabrikasında patlama... 2 işçi yaralandı!
Tekkeköy'de bulunan demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçinin yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan Recep K. ile Burhan P. adlı işçiler, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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