Samsun'da demir çelik fabrikasında patlama: 1 yaralı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, demir çelik fabrikasında demir eritme kazanının patlaması sonucu işçi Kadir Denkçi (50), yaralandı.
Olay, Tekkeköy ilçesi organize sanayi bölgesindeki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki izabe tesislerinde bulunan demir eritme kazanı patladı.
Kazanın yakınlarında bulunan işçi Kadir Denkçi patlamanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki işçilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaralanan Denkçi’yi fabrikadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Denkçi, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray 'şart', Şimşek 'tek kart' diyor
- Hapislikte ilk yazı: 'Parmağımdaki nasır...'
- Yabancı numaraların yolladığı çağrı ve mesajlara dikkat!
- HDP'den yanıt!
- Dolmuş kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü
- AKP’li isimler ‘aflarını istiyor’!
- Bu meşrubatı sakın içmeyin!
- Benzine dev zam pompaya yansıdı!
- Erdoğan'ın danışmanı Konakcı'ya sahip çıktı
- Robot takside cinsel ilişki