Bankalar şirketlerin kredi talebinin artmasını bekliyor

Yayınlanma: 16.07.2024 - 15:53

Güncelleme: 16.07.2024 - 15:53

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde bankaların katıldığı "Banka Kredi Anketi" sonuçlarına ilişkin yılın ikinci çeyreğini kapsayan raporu yayımladı.

Rapora göre, Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebi yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyrekte de zayıfladı.

KREDİ VERME STANDARTLARI SIKILAŞTI

ECB'den rapora ilişkin yapılan açıklamada, bankaların ikinci çeyrekte şirketlere kredi verme standartlarını biraz sıkılaştırdığı belirtildi.

ECB, bunun ana nedeninin bankaların risk toleransının azalması olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Şirketlere yönelik kredi standartları ekonomik sektörler arasında bazı heterojenlikler göstermiş, ticari gayrimenkul sektöründe güçlü bir şekilde sıkılaşmıştır." bilgisi verildi.

Bunun yanında, üçüncü çeyrek için finansal kuruluşlar, şirketlere yönelik kredi standartlarında ılımlı bir sıkılaşma bekliyor.

Ankete göre, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları, yılın üçüncü çeyreğinde 2022 yaz döneminden bu yana kurumsal kredi talebindeki ilk artış olmasını bekliyor.

Eurosystem'in Euro Bölgesi'ndeki bankaların kredi koşullarına ilişkin bilgi edinmesini sağlayan ECB'nin "Banka Kredi Anketi", yılda 4 defa yapılıyor. 10-25 Haziran'da yapılan son anket, 157 finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi.

ECB'NİN BİR SONRAKİ FAİZ ORANLARINA İLİŞKİN TOPLANTISI NE ZAMAN?

Öte yandan, ECB, 6 Haziran'da faiz politikasını tersine çevirerek, piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimine gitmiş, 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Banka, refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50'ye indirmişti.

Finansal piyasada bir gösterge olan mevduat faiz oranının yüzde 3,75'e çekilmesi, ekonomideki finansman koşullarının yeniden bir miktar gevşemesini sağlamıştı.

ECB'nin faiz oranlarına ilişkin bir sonraki toplantısı 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

ECB Yönetim Kurulu'nun, faizler için hemen ikinci bir aşağı adım kararı almaması ve şimdilik oranları sabit tutması bekleniyor.