En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Birikimlerini değerlendirmek isteyenler, bankaların belirlediği mevduat faiz oranlarını takip etmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu toplantısında faiz indirimi yapıp yapmayacağı merak konusu. Peki, en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankalarda? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2024 Perşembe, 13:17
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Birikimlerini değerlendirmek isteyenler, bankaların belirlediği mevduat faiz oranlarını takip etmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. 

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Merkez Bankası'nın yıl sonu toplantısında faiz indirimi yapıp yapmayacağı merak konusu. Peki, en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankalarda? İşte 100 bin liranın 32 günlük faiz getirisi:

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DURUM

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların faiz oranları 2-3 puan düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta ortalama mevduat faizi yüzde 55 civarındaydı. Piyasalar, Merkez Bankası'nın yıl sonu toplantısında faizleri yüzde 48,50 seviyelerine çekmesini bekliyor.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI VE ETKİLERİ

Merkez Bankası, kasım ayında faiz oranlarını yüzde 50'de sabit tutmuştu. Piyasalar aralık ayında faiz indirimi ihtimalini güçlü bir şekilde gündemde tutuyor.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şu şekilde:

1 aya kadar vade: Yüzde 54,91

3 aya kadar vade: Yüzde 59,23

6 aya kadar vade: Yüzde 51,81

1 yıla kadar vade: Yüzde 50,57

1 yıl ve daha uzun vade: Yüzde 39,53

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ON PLUS DİJİTAL BANKACILIK

Faiz oranı: Yüzde 56

Net kazanç: 4 bin 406 TL

Vade sonu tutar: 104 bin 406 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

TEB

Faiz oranı: Yüzde 53

Net kazanç: 4 bin 170 TL

Vade sonu tutar: 104 bin 170 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

DENİZBANK E-MEVDUAT

Faiz oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 3 bin 934 TL

Vade sonu tutarı: 103 bin 934 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ING TURUNCU HESAP

Faiz oranı: Yüzde 52

Net kazanç: 4 bin 91 TL

Vade sonu tutar: 104 bin 91 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ODEA

Faiz oranı: Yüzde 53

Net kazanç: 4 bin 170 TL

Vade sonu tutar: 104 bin 170 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 45,25

Net kazanç: 3 bin 560 TL

Vade sonu tutar: 103 bin 560 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: Yüzde 46

Net kazanç: 3 bin 619 TL

Vade sonu tutar: 103 bin 619 TL

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Net kazanç: 3 bin 147 TL

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ENPARA.COM

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