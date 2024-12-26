En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Birikimlerini değerlendirmek isteyenler, bankaların belirlediği mevduat faiz oranlarını takip etmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu toplantısında faiz indirimi yapıp yapmayacağı merak konusu. Peki, en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankalarda? İşte ayrıntılar...
Birikimlerini değerlendirmek isteyenler, bankaların belirlediği mevduat faiz oranlarını takip etmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
Merkez Bankası'nın yıl sonu toplantısında faiz indirimi yapıp yapmayacağı merak konusu. Peki, en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankalarda? İşte 100 bin liranın 32 günlük faiz getirisi:
MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DURUM
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların faiz oranları 2-3 puan düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta ortalama mevduat faizi yüzde 55 civarındaydı. Piyasalar, Merkez Bankası'nın yıl sonu toplantısında faizleri yüzde 48,50 seviyelerine çekmesini bekliyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI VE ETKİLERİ
Merkez Bankası, kasım ayında faiz oranlarını yüzde 50'de sabit tutmuştu. Piyasalar aralık ayında faiz indirimi ihtimalini güçlü bir şekilde gündemde tutuyor.
Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şu şekilde:
1 aya kadar vade: Yüzde 54,91
3 aya kadar vade: Yüzde 59,23
6 aya kadar vade: Yüzde 51,81
1 yıla kadar vade: Yüzde 50,57
1 yıl ve daha uzun vade: Yüzde 39,53
ON PLUS DİJİTAL BANKACILIK
Faiz oranı: Yüzde 56
Net kazanç: 4 bin 406 TL
Vade sonu tutar: 104 bin 406 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 53
Net kazanç: 4 bin 170 TL
Vade sonu tutar: 104 bin 170 TL
DENİZBANK E-MEVDUAT
Faiz oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 934 TL
Vade sonu tutarı: 103 bin 934 TL
ING TURUNCU HESAP
Faiz oranı: Yüzde 52
Net kazanç: 4 bin 91 TL
Vade sonu tutar: 104 bin 91 TL
ODEA
Faiz oranı: Yüzde 53
Net kazanç: 4 bin 170 TL
Vade sonu tutar: 104 bin 170 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: Yüzde 45,25
Net kazanç: 3 bin 560 TL
Vade sonu tutar: 103 bin 560 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: Yüzde 46
Net kazanç: 3 bin 619 TL
Vade sonu tutar: 103 bin 619 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 40
Net kazanç: 3 bin 147 TL
Vade sonu tutar: 103 bin 147 TL
ENPARA.COM
Faiz oranı: Yüzde 40
Net kazanç: 3 bin 147 TL
Vade sonu tutar: 103 bin 147 TL
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