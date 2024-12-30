Uzmanı tek tek anlattı: 100 bin TL'sini mevduat faizine yatıran 2025'te ne kadar kazanacak?

Her PPK toplantısı günü parasını bir sonraki toplantıya kadar mevduatta değerlendirecek bir tasarruf sahibinin yıl sonunda kümülatif olarak yüzde 40’ın üzerinde bir getiri sağlayacağı ve beklenen enflasyonun üzerinde bir kazanç elde etmeye devam edeceği hesaplanıyor. Şöyle ki, şu anda politika faizi yüzde 47.5 seviyesinde. Bankaların mevduat faizleri ise yüzde 50 civarında.