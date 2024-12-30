Uzmanı tek tek anlattı: 100 bin TL'sini mevduat faizine yatıran 2025'te ne kadar kazanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve 2025 yılında da aynı yönde beklentinin hakim olması mevduat faizlerinden gelir elde eden yatırımcılar için merak konusu. Peki, 100 bin TL'sini mevduat faizine yatıran 2025'te ne kadar kazanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 50 seviyesindeki politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5 seviyesine çekti.
2025 yılında da aynı yönde beklentinin hakim olması 2024 yılında mevduat faizlerinden hatırı sayılır derecede gelir elde eden yatırımcılar için soru işareti.
Dünya gazetesi yazarı Ufuk Korcan, 'TL mevduatın cazibesi 2025 yılında da sürecek' başlıklı yazısında "2025 yılı sonuna kadar aynı oranda politika faizi indirimi sürerse 100 bin TL’sini mevduatta değerlendirenler yılsonunda kümülatif 43 bin 115 TL net kazanç elde edecek" ifadelerini kullandı.
Korcan'ın yazısından öne çıkanlar şöyle:
"2025 yılında içeride faiz indirimlerinin sürmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın son açıkladığı Beklenti Anketi’ne göre, enflasyonun 2025 yılsonunda ortalama yüzde 27.07, politika faizinin ise (1 haftalık repo) yüzde 30.88 seviyesinde olması bekleniyor.
Kurumların yıl sonu enflasyon tahminleri ise yüzde 27-30 civarında olduğu görülüyor. 2025 yılında yapılacak 8 PPK toplantısının tamamında politika faizinin 250 baz puan indirildiği ve mevduat faizleri ile politika faizi arasındaki mevcut makasın korunduğu varsayımına göre yapılan hesaplama sonucu Türk Lirası mevduatın cazibesini yeni yılda da sürdüreceği anlaşılıyor.
Her PPK toplantısı günü parasını bir sonraki toplantıya kadar mevduatta değerlendirecek bir tasarruf sahibinin yıl sonunda kümülatif olarak yüzde 40’ın üzerinde bir getiri sağlayacağı ve beklenen enflasyonun üzerinde bir kazanç elde etmeye devam edeceği hesaplanıyor. Şöyle ki, şu anda politika faizi yüzde 47.5 seviyesinde. Bankaların mevduat faizleri ise yüzde 50 civarında.
Son PPK toplantısı günü 100 bin lirasını bir sonraki toplantı günü olan 23 Ocak’a kadar 28 günlük TL mevduatta değerlendirenler 3 bin 452 TL net faiz geliri elde edecek.
Örneğin 23 Ocak’taki toplantıda 250 baz puan indirim olduğunu ve mevduat faizinin yüzde 47.5’e düştüğünü varsayalım. Aynı gün yine faiz gelirini anaparasını ekleyerek yeniden mevduata yatıranlar bir sonraki toplantı gününe kadar yani 42 günde bu kez 5 bin 89 TL gelir sağlayacak.
Bu işlemleri 31 Aralık 2025’e kadar tekrarladığımızda 100 bin TL, yılsonunda 143 bin 115 TL’ye ulaşacak. Yani mevduat yatırımcısı kümülatif olarak 1 yılda yüzde 43.11 getiriye kavuşacak.
Dolayısıyla her ne kadar faiz indirim sürecine girilmiş olsa da mevduatın cazibesinin azalacağından bahsetmek şu aşamada zor gözüküyor."
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