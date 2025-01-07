Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi
Mevduat için 32 gün vadeli en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar belli oldu. 250 bin TL için en yüksek getiriyi sağladığı belirtilen bankalar, yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirmesinin ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Enflasyonun düşük gelmesiyle birlikte, geçen yılın son haftasında yüzde 55 - yüzde 56 arasında olan mevduat faiz oranları, yeni yılın başında 2-3 puan düşerek yüzde 53'e geriledi.
Bu gelişmelerin ardından, 32 gün vadeli mevduat faizi sunan bankalar, 250 bin TL için yatırımcılara fırsatlar sunmaya devam ediyor.
İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 47,50
Net Getiri: 9 bin 370 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 370 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 8 bin 877 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 877 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 9 bin 74 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 74 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 52,00
Net Getiri: 10 bin 258 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 258 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 8 bin 877 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 877 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 52,00
Net Getiri: 10 bin 258 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 258 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 47,50
Net Getiri: 9 bin 370 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 370 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 53,00
Net Getiri: 10 bin 455 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 455 TL
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