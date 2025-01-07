Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Mevduat için 32 gün vadeli en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar belli oldu. 250 bin TL için en yüksek getiriyi sağladığı belirtilen bankalar, yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2025 Salı, 11:18
Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirmesinin ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Enflasyonun düşük gelmesiyle birlikte, geçen yılın son haftasında yüzde 55 - yüzde 56 arasında olan mevduat faiz oranları, yeni yılın başında 2-3 puan düşerek yüzde 53'e geriledi.

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Bu gelişmelerin ardından, 32 gün vadeli mevduat faizi sunan bankalar, 250 bin TL için yatırımcılara fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 47,50

Net Getiri: 9 bin 370 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 370 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 8 bin 877 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 877 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46,00

Net Getiri: 9 bin 74 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 74 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ING

Faiz Oranı: Yüzde 52,00

Net Getiri: 10 bin 258 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 258 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 8 bin 877 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 877 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 52,00

Net Getiri: 10 bin 258 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 258 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 47,50

Net Getiri: 9 bin 370 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 370 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 53,00

Net Getiri: 10 bin 455 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 455 TL

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