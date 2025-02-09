Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti.

TCMB'nin faiz kararının ardından bankalar harekete geçti. Mevduat faiz oranları güncellendi. Bankaların mevduat faizi oranları yüzde 50'nin altına indi.

Mevduat faizi gelirlerinden alınan verginin 6 ay vadeye kadar yüzde 15’e çıkması ve TCMB’nin faiz indirimlerinin ardından, son 6 haftada mevduat getirileri de belli oranlar geriledi.