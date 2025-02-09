Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

TCMB’nin yılın ilk faiz kararını açıklamasının ardından bankaların mevduat faizi oranları yüzde 50'nin altına indi. Peki, 4 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte, 4 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...

Haber Merkezi
09 Şubat 2025 Pazar, 11:51
Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. 

TCMB'nin faiz kararının ardından bankalar harekete geçti. Mevduat faiz oranları güncellendi. Bankaların mevduat faizi oranları yüzde 50'nin altına indi.

Mevduat faizi gelirlerinden alınan verginin 6 ay vadeye kadar yüzde 15’e çıkması ve TCMB’nin faiz indirimlerinin ardından, son 6 haftada mevduat getirileri de belli oranlar geriledi.

Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: yüzde 41

Net Kazanç: 122.213 TL

Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

Akbank

Faiz Oranı: yüzde 45

Net Kazanç: 134.136 TL

Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

Halkbank

Faiz Oranı: yüzde 41

Net Kazanç: 122.213 TL

Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

QNB

Faiz Oranı: yüzde 37.75

Net Kazanç: 112.526 TL

Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

Garanti BBVA

Faiz Oranı: yüzde 44.5

Net Kazanç: 132.646 TL

Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

Denizbank

Faiz Oranı: yüzde 45.5

Net Kazanç: 135.627 TL

Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

Yapı Kredi

Faiz Oranı: yüzde 45

Net Kazanç: 134.136 TL

Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

Alternatif Bank

Faiz Oranı: yüzde 45

Net Kazanç: 134.136 TL

Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

Odea

Faiz Oranı: yüzde 48.5

Net Kazanç: 144.569 TL

Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

TEB

Faiz Oranı: yüzde 48

Net Kazanç: 143.079 TL

Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

ING

Faiz Oranı: yüzde 48

Net Kazanç: 143.079 TL

Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!

Fibabanka

Faiz Oranı: yüzde 49.5

Net Kazanç: 147.550 TL

TCMB Mevduat faizi aylık mevduat

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