Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!
TCMB’nin yılın ilk faiz kararını açıklamasının ardından bankaların mevduat faizi oranları yüzde 50'nin altına indi. Peki, 4 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte, 4 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti.
TCMB'nin faiz kararının ardından bankalar harekete geçti. Mevduat faiz oranları güncellendi. Bankaların mevduat faizi oranları yüzde 50'nin altına indi.
Mevduat faizi gelirlerinden alınan verginin 6 ay vadeye kadar yüzde 15’e çıkması ve TCMB’nin faiz indirimlerinin ardından, son 6 haftada mevduat getirileri de belli oranlar geriledi.
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: yüzde 41
Net Kazanç: 122.213 TL
Akbank
Faiz Oranı: yüzde 45
Net Kazanç: 134.136 TL
Halkbank
Faiz Oranı: yüzde 41
Net Kazanç: 122.213 TL
QNB
Faiz Oranı: yüzde 37.75
Net Kazanç: 112.526 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: yüzde 44.5
Net Kazanç: 132.646 TL
Denizbank
Faiz Oranı: yüzde 45.5
Net Kazanç: 135.627 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: yüzde 45
Net Kazanç: 134.136 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: yüzde 45
Net Kazanç: 134.136 TL
Odea
Faiz Oranı: yüzde 48.5
Net Kazanç: 144.569 TL
TEB
Faiz Oranı: yüzde 48
Net Kazanç: 143.079 TL
ING
Faiz Oranı: yüzde 48
Net Kazanç: 143.079 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: yüzde 49.5
Net Kazanç: 147.550 TL
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