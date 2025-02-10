SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...
Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilik maaşlarını durduracak mı? Emekliliklerin iptali nasıl olacak? Usulsüz emeklilikler için nasıl bir adım atılacak? İşte ayrıntılar...
Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), sahte çalışmalar üzerinden emekli edilen milyonlarca kişinin maaşını durdurmayı planlıyor.
SGK, usulsüz yollarla emekli maaşı bağlanan kişileri tespit etmek için harekete geçti.
ÖDEMELER FAİZİYLE GERİ TALEP EDİLECEK
Sahte şirketler aracılığıyla ya da çalışmayan kişileri “çalışıyor” gibi göstererek emekli edilenlerin maaşları iptal edilecek ve bugüne kadar yapılan ödemeler faiziyle geri talep edilecek.
YURTDIŞINDA YAŞAYAN EMEKLİLERİ DE KAPSIYOR
Bu durum yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da yaşayan Türkleri de etkileyebilir. Yurtdışında yaşayan ve emekli maaşı alan 600 binin üzerinde Türk’ün maaşı da iptal edilecek.
Birkaç yıl önce başlayan uygulama, seçimler yaklaşırken durdurulmuştu.
SGK’nın eski genel müdürleri, yurtdışındaki Türkleri çalışıyormuş gibi gösterdikleri sahte şirketler kurarak emekli ettikleri belirlendi.
Bu kişiler, Türkiye’deki yakınlarına şirket kurdurtup, yurtdışındaki Türklerin bu şirketlerde çalışıyormuş gibi gösterildi.
Yurtdışındaki avukat, doktor, mühendis gibi meslek sahiplerinin, temizlik şirketlerinde çalışıyor gibi gösterilerek sigorta numarası aldığı, böylece yüksek maaşla emekli olduğu belirtildi.
Bu yöntemle, yurtdışında yaşayan Türklere yıllık milyarlarca TL ödeme yapıldığı tahmin ediliyor.
İNCELEMELER BAŞLADI
Sahte şirketler üzerinden emekli olanlar, emeklilik hakları yeniden incelenmeye alındı.
Sahte emeklilik yapan eski genel müdürler hakkında ise soruşturma açılmadığı ifade ediliyor. yurtdışındaki Türkler, sahte şirketler aracılığıyla yüksek maaş alarak emekli olmuştu.
MAAŞLAR İPTAL EDİLECEK
Şimdi ise bu kişilerin maaşları iptal edilecek ve yapılan ödemeler geri talep edilecek. İşlemler 10 yıl geriye dönük olarak incelenecek ve bu kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacak.
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