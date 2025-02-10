SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...

SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...

Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilik maaşlarını durduracak mı? Emekliliklerin iptali nasıl olacak? Usulsüz emeklilikler için nasıl bir adım atılacak? İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi
10 Şubat 2025 Pazartesi, 11:09
SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), sahte çalışmalar üzerinden emekli edilen milyonlarca kişinin maaşını durdurmayı planlıyor. 

SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...

SGK, usulsüz yollarla emekli maaşı bağlanan kişileri tespit etmek için harekete geçti. 

SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...

ÖDEMELER FAİZİYLE GERİ TALEP EDİLECEK

Sahte şirketler aracılığıyla ya da çalışmayan kişileri “çalışıyor” gibi göstererek emekli edilenlerin maaşları iptal edilecek ve bugüne kadar yapılan ödemeler faiziyle geri talep edilecek. 

SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...

YURTDIŞINDA YAŞAYAN EMEKLİLERİ DE KAPSIYOR

Bu durum yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da yaşayan Türkleri de etkileyebilir. Yurtdışında yaşayan ve emekli maaşı alan 600 binin üzerinde Türk’ün maaşı da iptal edilecek.

SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...

Birkaç yıl önce başlayan uygulama, seçimler yaklaşırken durdurulmuştu. 

SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...

SGK’nın eski genel müdürleri, yurtdışındaki Türkleri çalışıyormuş gibi gösterdikleri sahte şirketler kurarak emekli ettikleri belirlendi. 

SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...

Bu kişiler, Türkiye’deki yakınlarına şirket kurdurtup, yurtdışındaki Türklerin bu şirketlerde çalışıyormuş gibi gösterildi. 

SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...

Yurtdışındaki avukat, doktor, mühendis gibi meslek sahiplerinin, temizlik şirketlerinde çalışıyor gibi gösterilerek sigorta numarası aldığı, böylece yüksek maaşla emekli olduğu belirtildi. 

SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...

Bu yöntemle, yurtdışında yaşayan Türklere yıllık milyarlarca TL ödeme yapıldığı tahmin ediliyor.

SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...

İNCELEMELER BAŞLADI

Sahte şirketler üzerinden emekli olanlar, emeklilik hakları yeniden incelenmeye alındı. 

SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...

Sahte emeklilik yapan eski genel müdürler hakkında ise soruşturma açılmadığı ifade ediliyor. yurtdışındaki Türkler, sahte şirketler aracılığıyla yüksek maaş alarak emekli olmuştu. 

SGK harekete geçti: 600 bin emeklinin maaşı kesilecek! Ödemeler faiziyle geri alınacak...

MAAŞLAR İPTAL EDİLECEK

Şimdi ise bu kişilerin maaşları iptal edilecek ve yapılan ödemeler geri talep edilecek. İşlemler 10 yıl geriye dönük olarak incelenecek ve bu kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacak.

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