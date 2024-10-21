Bankalardan müşterilere uyarı mesajları: 7 bin lira üzeri alışverişte kredi kartı zorunluluğu başladı!

7 bin lira ve üzeri alışverişlerde kredi kartı zorunluluğu getirildi, bankalar müşterilerini bilgilendirmeye başladı.

Bankalardan müşterilere uyarı mesajları: 7 bin lira üzeri alışverişte kredi kartı zorunluluğu başladı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:47

Bankalar, 7 bin lira ve üzerindeki alışverişlerde kart kullanımını zorunlu kılan yeni düzenleme sonrası müşterilerine bilgilendirme mesajları göndermeye başladı. 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte, bu tutardaki ödemelerde nakit kullanımına son verildi ve işlemlerin kredi kartı veya banka kartı ile yapılması zorunlu hale geldi.

Bankaların gönderdiği mesajlarda, yeni düzenlemenin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yürürlüğe girdiği belirtilerek, 7 bin lira ve üzeri ödemelerin finansal aracı kurumlar üzerinden yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Kredi kartı kullanmayan bireyler için zorluk oluşturabilecek bu uygulama, vergi kaçakçılığını azaltarak ekonomiye katkı sağlamayı ve dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasını hedefliyor. Ayrıca, nakit kullanımının azalmasının enflasyonla mücadeleye destek olacağı değerlendiriliyor.


Etiketler: #banka #kredi kartı #Vergi Usul Kanunu

İlgili Haberler

Enflasyon düzeltmesi için mükelleflere yeni uyarı: İzah vermeyenler vergi incelemesine sevk edilecek

Enflasyon düzeltmesi için mükelleflere yeni uyarı: İzah vermeyenler vergi incelemesine sevk edilecek
Tepkilerin ardından geri çekilmişti… Vergi nedeniyle kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber!

Tepkilerin ardından geri çekilmişti… Vergi nedeniyle kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber!
'Vergi borcunuz var' e-postalarına dikkat: Bu linke sakın tıklamayın!

'Vergi borcunuz var' e-postalarına dikkat: Bu linke sakın tıklamayın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler