Bankalardan müşterilere uyarı mesajları: 7 bin lira üzeri alışverişte kredi kartı zorunluluğu başladı!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:47

Güncelleme: 21.10.2024 - 14:51

Bankalar, 7 bin lira ve üzerindeki alışverişlerde kart kullanımını zorunlu kılan yeni düzenleme sonrası müşterilerine bilgilendirme mesajları göndermeye başladı. 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte, bu tutardaki ödemelerde nakit kullanımına son verildi ve işlemlerin kredi kartı veya banka kartı ile yapılması zorunlu hale geldi.

Bankaların gönderdiği mesajlarda, yeni düzenlemenin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yürürlüğe girdiği belirtilerek, 7 bin lira ve üzeri ödemelerin finansal aracı kurumlar üzerinden yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Kredi kartı kullanmayan bireyler için zorluk oluşturabilecek bu uygulama, vergi kaçakçılığını azaltarak ekonomiye katkı sağlamayı ve dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasını hedefliyor. Ayrıca, nakit kullanımının azalmasının enflasyonla mücadeleye destek olacağı değerlendiriliyor.