Tepkilerin ardından geri çekilmişti… Vergi nedeniyle kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber!
AKP'nin Meclis'e sunduğu kredi kartı limiti 100 bin TL ve üzeri olanlardan bir defaya mahsus alınması öngörülen 750 TL vergi geri çekildi. Vergiye tepki olarak limitlerini düşüren yurttaşlara bankalardan kötü haber geldi.
AKP tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifinde, kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan herkesten bir defaya mahsus olmak üzere 750 liralık 'Savunma Sanayii Katkı Payı' kesilmesi öngörülmüş, düzenleme kamuoyundaki tepkilerin ardından geri çekilmişti.
Değişikliğin tartışıldığı süreçte binlerce kredi kartı kullanıcısı, 750 liralık kesintiden etkilenmemek için kredi kartı limitini düşürmeyi tercih ederken, tepkilerin ardından geri adım atan AKP, bankacılık sektöründe yeni bir krizin yaşanmasına neden oldu.
BAŞVURULAR REDDEDİLİYOR
Sözcü’nün aktardığı habere göre, kredi kartı limitini düşüren kullanıcılar, 750 liralık kesintinin iptal olmasının ardından eski limitleri için yeniden başvuruda bulundu. Ancak bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerine yönelik gönderilen son talimatların ardından çok sayıda müşterisine eski kredi kartı limitini tahsis etmeme kararı aldı.
MÜŞTERİLERE TEK TEK MESAJ GÖNDERİLDİ
Kart limitini eski haline döndürmek isteyen müşteriler, yaptıkları başvurunun ardından gelen SMS ile büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bankalar, yapılan başvuruların ardından "Mevcut değerlendirmeler sonucunda limit artırım başvurunuz kabul edilememektedir" mesajı ile müşterilerine geri dönüş yaptı.
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