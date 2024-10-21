Enflasyon düzeltmesi için mükelleflere yeni uyarı: İzah vermeyenler vergi incelemesine sevk edilecek

Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:59

Güncelleme: 21.10.2024 - 10:59

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi sistemindeki adalet ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda atılan yeni adımları ve enflasyon düzeltmesi uygulamalarını detaylandırarak, mükelleflere yönelik denetim süreçlerinin hızlandığını duyurdu. Vergide adalet ve etkinlik ilkesini gözeterek yeni adımlar atmaya devam ettiklerini ifade eden Mehmet Şimşek, Bakanlık birimlerinin bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüğünü ve ülke genelinde enflasyon düzeltmesine yönelik denetim çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

'YAPILAN ANALİZLER RİSKLİ'

Şimşek, enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflere yönelik tarama yapıldığını belirterek, "Enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflerin bilançoları üzerinde yapılan analizlerde riskli olduğu değerlendirilenler izaha davet edilecek. İzah vermeyenler veya verdikleri izahlar yeterli bulunmayanlar vergi incelemesine sevk edilecek" dedi.

Genel olarak enflasyon düzeltmesinin, "mali tabloların gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulması" anlamına geldiğini dile getiren Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1,7 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi, 2023 yılı sonunda bilançolarını vergisiz düzeltme fırsatı buldu. Bu süreçle, 2023 yılı itibarıyla düzeltme öncesi tüm mükelleflerin bilançolarında yer alan aktiflerin toplamı 17,4 trilyon lira iken, düzeltme sonrası bu rakam 48,9 trilyon liraya yükseldi. Böylece mükelleflerimiz, herhangi bir vergi ödemeden 31,5 trilyon lira aktif artışı sağladı. Aktif varlıkların değerindeki artış, bu yılın başından itibaren maliyet ve amortisman yönünden mükelleflerimize önemli avantajlar sağladı ve sağlamaya da devam ediyor."

Şimşek, bu yıl vergi etkisi ile yapılması gereken enflasyon düzeltmesi uygulamasını, birinci geçici vergi döneminde tüm mükellefler için, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde ise yıllık cirosu 50 milyon liranın altında olanlar için ertelediklerini anımsatarak, yıllık cirosu 50 milyon lira üzerindeki büyük mükelleflerin ikinci geçici vergi döneminden itibaren enflasyon düzeltmesi yapmalarını uygun bulduklarını ifade etti.

"HATALI UYGULAMALAR SÖZ KONUSU"

Uygulama sonuçlarına yönelik analiz çalışmalarında, birçok hatalı uygulama ve risk olarak değerlendirilen bulgular tespit edildiğine dikkat çeken Şimşek, "Enflasyon düzeltmesiyle dönem sonunda öz kaynakları güçlü olan mükellefler uygulama sayesinde vergisel yönden avantaj elde ederken, varlıklarını sermayeden ziyade borçla elde eden mükelleflerde düzeltme sonrası ilave vergi çıkabiliyor. Bu durum, esas itibarıyla uygulamanın temel felsefesini yansıtıyor. Bu çerçevede, bilançolarını enflasyon düzeltmesi uygulayarak veren mükelleflerimizin gerek 2023 gerekse 2024 yılının ikinci geçici vergi dönemi beyannameleri analize tabi tutuluyor" dedi.

Enflasyon düzeltmesini hatalı uygulayan mükellefler olduğunu belirten Şimşek, bu durumlara ilişkin örnekler verdi:

"Bazı mükelleflerin sermaye artışını ticaret siciline tescil etmedikleri halde bilançolarında sermayelerini artırdıklarını görüyoruz. Bazı mükellefler ise gerçekte bir satış olmamasına rağmen aktiflerinde yer alan taşıt, arsa, bina gibi varlıkları bilançolarından çıkarmışlar. Hatta bazı mükellefler, enflasyon düzeltmesinin vergisel etkisinden kaçınmak için bilançolarında gerçeği yansıtmayan işlemler gerçekleştirmiş, ancak bu işlemler risk parametrelerimize takılıyor."

"İzahı yeterli görülen mükelleflere işlem yapılmayacak" İzaha davet sonucu, bu mükelleflerin bilançolarının gerçek duruma getirilmesinin sağlanacağını vurgulayan Şimşek, izahları yeterli bulunan mükellefler hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağını aktardı.

'HATALI UYGULAMA VERGİ KAYBINA YOL AÇIYOR'

Bakan Şimşek, izah vermeyenler veya verdikleri izahlar yeterli görülmeyenlerin vergi incelemesine sevk edileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu mükellefler, davetimizi beklemeden hatalarını düzeltebilir, böylece ceza ödeme yükümlülüğünden kurtulabilirler. Enflasyon düzeltmesinin hatalı uygulanması, Bakanlığımız açısından ciddi bir vergi kaybına yol açıyor. Vergide adalet ve etkinlik ilkemiz çerçevesinde, enflasyon düzeltmesini hatalı uygulayarak vergi kaybına neden olanları takip altına aldık. Tüm sektörlerde ve vergisel uygulamalarda denetimlerimiz artarak sürecek. Vergide adalet ve etkinlik ilkemiz doğrultusunda sahada çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."