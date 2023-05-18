Bankamatikten para çekmek isteyenlere kötü sürpriz: Bankalar kredi kartına nakit avansı kapattı!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 13:20

Güncelleme: 18.05.2023 - 13:22

Bankacılık kaynakları Merkez Bankası menkul kıymet zorunluluğu kararı sonrası çoğu bankanın kredi kartından nakit avansı kapattığını duyurdu.

Merkez Bankası, 16 Mayıs’ta yayımladığı yeni regülasyonla ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet zorunluluğu getirmişti. Bu kapsamda Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştı.

Dünya gazetesi Hamide Hangül’ün haberine göre bankacılık kaynakları “Tüketiciler bu nakit avansla ihtiyacını karşılıyordu. Kredi kartından nakit avans çekiyordu. 1,36 faiz oranıyla. Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı” dedi.

Sektör temsilcileri, bir ay öncesinde herkesin faiz oranı düşük olduğu için yüzde 1,36’dan kredi kartından nakit avans kullandığını belirterek, söz konusu durumun bankaların zararına bir durum olduğuna işaret etti.

Bankacılık sektörüne göre talep enflasyonu kısılmaya çalışılıyor.

Sosyal medyada birçok kullanıcı nakit avans çekemediğini belirten paylaşımlarda bulunuyor:

Merkez Bankası dün kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimi ve kuyum harcamaları için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirmişti.



Bugün ise birçok banka kredi kartlarından nakit avans çekim limitlerini iptal etmiş ya da çok düşük seviyeye indirmiş. pic.twitter.com/r2SaO1Yj0o — Hatice Biçer (@htcbicer) May 17, 2023

"KUR VEYA FAİZ ŞOKU HAZİNE'NİN KAPISINA BİRKAÇ TANE KURTARILACAK BANKA BIRAKABİLİR"

Öte yandan Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından, "Mevcut bütçe ile Eylül başını görmemiz mümkün değil. En az 1,5 trilyon liralık ek bütçe gerekiyor. Hepiniz ek vergilere hazırlıklı olun. Özel bankalar kendilerini KGF ve KKM ile bir miktar garanti altına almışlar. Ancak yaşanacak bir kur veya faiz şoku hazinenin kapısına birkaç tane kurtarılacak banka bırakabilir. Bankalarla ilgili son sözüm takipteki kredi rakamının doğru olmadığı. Bundan daha fazlasını söylememe Bankalar Kanunu engel teşkil ediyor" dedi.