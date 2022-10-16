Bartın faciasında ilk inceleme: Kriz yönetiminde bile aksaklıklar var
TMMOB Maden Mühendisleri Odası ekibinin Bartın faciasının gerçekleştiği bölgede yaptığı incelemelerden çarpıcı sonuçlar çıktı. Metan sensoründen veri alınamadığı belirtilerek "Sensor uyarı verdi mi, verdiyse neden önlem alınmadı, vermediyse neden?" diye soruldu. Teknik aksaklıkların yanı sıra facia sonrasında da kriz organizasyonunu yönetmede ciddi eksikler olduğu belirtildi.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Bartın faciasına ilişkin 8 kişilik inceleme heyetinin olay yerinde yaptığı çalışmaları kamuoyula paylaştı. Çarpıcı ifadeler yer alan açıklamada, yalnız facia öncesinde değil patlamadan sonra kurtarma çalışmaları sırasında da organizasyonda ciddi eksiklikler olduğu aktarıldı.
Oda açıklamadasında, metan gazını ölçen sistemin uyarı verip vermediğinin bilinmediği vurgulanarak “Metan sensorünün kritik seviyede uyarı verip vermediği, verdiyse ne çeşit önlemler alındığı, uyarı vermediyse nedenlerinin incelenmesi gerekmektedir” denildi. Açıklamada, işçilerin grizu patlaması sonucu yüksek sıcaklık ve basınçla yanarak ya da karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri de aktarıldı.
Maden Mühendisleri Odası’nın tespitleri şöyle:
-Grizu patlaması, kritik konsantrasyona ulaşmış metan gazının ve yeterli oksijenin ateş kaynağına ulaşması ile meydana gelir.
-Ölümlerin nedeni, grizu patlaması sonucu oluşan yüksek sıcaklık ve şok dalgası nedeniyle yanma ve ortama yayılan karbonmonoksit zehirlenmeleridir.
-TTK Tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarını büyük bir özveriyle yürütürken, yerüstündeki kriz yönetimi organizasyonunda önemli aksaklıklar, madencilerin ailelerine bilgi verilmesinde eksikliklere, can kaybı sayısındaki belirsizlikler sebep olmuştur.
SENSÖRLER ÇALIŞMIYOR MUYDU?
-Gaz izleme sistemi verilerine Odamızca ulaşılamamıştır. Metan sensorünün kritik seviyede uyarı verip vermediği, verdiyse ne çeşit önlemler alındığı, uyarı vermediyse nedenlerinin incelenmesi gerekmektedir.
-Amasra TİM’de 500 yeraltı işçisi, 80 yerüstü işçisi ve 142 memur olmak üzere toplam 722 çalışan bulunmaktadır. 16.00-00.00 vardiyasında yeraltı işçisi olarak 82 kişi tertip edilmiştir.
-Ocakta biri üretimde, diğeri de hazırlık safhasında olan iki kartiye mevcuttur. Meydana gelen patlama her iki kartiyeyi de etkilemiştir. Yapılacak incelemeler sonucunda durumun detayları ortaya çıkacaktır.
-Her maden faciasında ortaya çıkartılan trafo bahanesi burada da kullanılmaya çalışılmış, inandırıcı olmayacağı anlaşıldığında grizu patlaması olduğu gerçeği kabul edilmiştir.
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