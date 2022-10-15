CHP’li belediyelere 'Bartın' talimatı: Tüm müzikli etkinliklerin ertelenmesi istendi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından CHP’li belediye başkanlarına gönderilen yazıda; Bartın'daki maden faciası nedeniyle önceden planlanmış konser, kutlama vb. müzikli etkinliklerin ertelenmesi istendi.
Bartın’da dün akşam saatlerinde madende meydana gelen patlamada 41 madencimiz yaşamını yitirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından 248 CHP’li belediye başkanına yazı gönderildi.
Yazıda, Bartın Amasra’daki maden faciasının ülkeyi derin bir üzüntüye boğduğu hatırlatılarak, belediyelerden; daha önceden planlanmış konser, kutlama vb. müzikli etkinliklerin ertelenmesi istendi.
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