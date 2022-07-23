Başkan Seçer: "En ucuz ekmeği üretmeye devam edeceğiz"

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan toplantıda komisyonlara havale edilen 26 ve idareden gelen 3 olmak üzere toplam 29 madde görüşülerek oylandı. Toplantının gündem dışı konular bölümünde, Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarından kredi kartıyla faydalananların daha yüksek bir ücret ödediği yönünde gelen iddiayı yanıtlayan Başkan Seçer, “Toplu taşıma araçlarımızda kullanılan Mersin 33 Kart, bizim derli toplu istatistik toplamamızı sağlıyor. Onun üzerinden, kullanıcılarımıza ek olanaklar vermemizi sağlıyor. Hatta belediyemize ait hizmetlerden indirimli faydalanmasını sağlıyor. Çok yönlü fayda sağladığı için, biz bütün bu hizmetleri tek kart altında toplamak istiyoruz. Bu nedenle de diğer şehirlerde olduğu gibi Mersin Büyükşehir de, kredi kartlarına farklı bir uygulama yapıyor. Yoksa bizim için değişmiyor” dedi.

Toplu taşımada öğrencilere yönelik 1 liralık taşıma hizmetine açıklık getiren Seçer, “Toplu taşıma araçlarımızı kullanan öğrenciler, abonman kartı aldığında ulaşım bedeli olarak 1 lira öder. Abonman kartı almayıp, sadece öğrenci kimliği ile bindiği zaman ulaşım bedeli olarak 3 lira öder. Bunun altını çizerek belirtmek istiyorum” diye konuştu.

“KARADUVAR HALKININ TALEBİ DİKKATE ALINDI”

Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 2. etap 1. bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar planına ilişkin askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar da Meclis'te değerlendirildi. Bin 127 adet itirazın olduğu plan, konut alanlarının sanayi alanı olarak işaretlenmesiyle ilgili. Meclis'te yapılan değerlendirmelerde Karaduvar'ın bulunduğu yerin tamamen konut amaçlı düzenlendiği, şikayet konusu olan alanların da sanayi içinde kalmış olsa da konut alanı olarak yeniden plana işlendiği söylendi. İlgili açıklamanın üzerine Başkan Seçer, “Amaç hasıl oldu. Bölge halkının orada evleri vardı, sanayi olarak işaretleniyordu. İtiraz ettiler, komisyon onların talebi doğrultusunda, konut yaptıkları evlerin olduğu alanları konut olarak işaretledi. Aslında bütün o bölgeye işaretledi, ama münferit sorun yaşayan yerler var' dediniz. Onlar ayrı değerlendirilmesi gereken konular. Teşekkür ediyoruz, herkes karşılıklı görevini yapmış” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından komisyon raporu reddedildi.

“EKMEK FİYATINI UZUN YILLAR DEĞİŞTİRMEDİK”

Mersin halkına ucuz ekmek üreten MER-EK ile ilgili Cumhur İttifakı'na mensup bir Meclis üyesinin söylemlerine cevap veren Seçer, “Geldiğimizde fabrika çalışıyordu ama 11 bin civarında ekmek üretiliyordu. İlk bayramda 30 bin civarında bir ekmek üretiminin olduğunu hatırlıyorum. Sonra 40 bine çıktı. Şu olabilir kapasite 70 bindir, fakat 60 üretilmiş, 50 üretilmiş, 40 üretilmiş. Ama gelinen noktada, 11 bine kadar düşen bir üretim vardı. Ona kalırsa 4 bin kişilik bir eğitim kurumundan da bahsediliyordu. Geldik baktık, ancak bin küsur öğrenci vardı. Onun için, dönemleri karıştırmayın diyorum. Gerçi seçimlere 6 ay kala pek ilgilenmediniz, kendi döneminiz olmadığı için. Aslında bu çok tartışılacak bir şey değil ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bunu vatandaşa da gösterme açısından herkes rahat olsun diye, ben bu tartışmaya müsaade ettim. Git-geller niye oluyor? Biz de dedik ki, git gel bizde değil. Git gel piyasa koşulları, onu izah etmeye çalışıyoruz. 2019'da bir çuval un 90 TL civarı. Şu anda ne kadar? 550 TL piyasa fiyatı. Normal piyasa koşullarında 6 kat artış söz konusu. 75 kuruşa devraldığımız ekmek fiyatını, uzun yıllar değiştirmedik. Fakat, ekonomideki olumsuzluğa bağlı olarak önce 1 TL yaptık, sonra da 1,5 TL” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'NİN EN UCUZ EKMEĞİ MERSİN BELEDİYESİNDE ÜRETİLMEYE DEVAM EDECEK”

MER-EK'i kiralamak yerine belediyeye devredilmesini uygun gördüklerini söyleyen Seçer, “Bir kesemizden alıp, bir kesemize koyduk. Burası ticari bir işletme değil. Bu bir sosyal hizmet, sosyal yardım. Bunu şirket üzerinden yaptığınız zaman, şirket kağıt üzerinde iflasa gidiyor. O yüzden mal belediyenin olsun, kafamız rahat olsun. Yarın bir gün ev sahibi ile anlaşamayız, çık derse kira zor, böylesi daha uygun oldu. Burası belediye hizmet alanı. Şirket üzerindeyken, zaten belediye hizmet alanını ne yapacak? Belediyeye lazım, biz de aldık, yaptığımız bundan ibaret. Eski haliyle, yeni haliyle Türkiye'nin en ucuz ekmeği, Mersin Belediyesi'nde üretilmeye devam edecek” dedi.

İlgili madde komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.