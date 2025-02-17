Başpınar işçileri mücadeleye devam ediyor: Sömürüye karşı direniş sürüyor!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:31

Güncelleme: 17.02.2025 - 16:31

Başpınar’da işçiler, Gaziantep Valiliği'nin 15 günlük eylem ve etkinlik yasağına, sendikaların ağızlarına alınmaması için yapılan tehditlere ve her türlü engellemeye rağmen sefalet zammına karşı mücadelesini sürdürüyor. BİRTEK-SEN sendikasının öncülüğünde direnişe geçen işçiler, fabrikalardan kazanımlar elde ederek geri döndü.

İrfan Çeliksaslan’a ait Çelikaslan Fabrikası’ndaki işçilerin direnişi, devletin tüm gücünü karşılarına çıkarmasına rağmen sürmeye devam ediyor. Yasaklar ve engellemeler işçilerin birliğini daha da pekiştirdi. Yalçın Kardeşler Carpet Fabrikasında yaklaşık 300 işçinin bulunduğu fabrikada, 80 civarında işçi direnişe katıldı. Çalışma koşullarının zorluğu ve sendikalı olma kararlılıkları direnişin büyümesine neden oldu.

Dışarıdan işçi getirerek direnişi kırmaya çalışan patron, bir kısmında başarı sağlasa da direnişe katılanlar geri dönmemekte kararlı. Fabrika dışındaki iş başvurusunu öğrenen Mesut adlı işçi, "Arkadaşlarıma ihanet etmem, gerekirse 1 yıl boş gezerim" diyerek direnişin gücünü pekiştiriyor.

İŞÇİLERİN BİRLİĞİ VE SENDİKALI MÜCADELE

Mesut, Başpınar’da işçi olmanın zorluklarından bahsederken, patronların işçilerin haklarını görmezden geldiğini belirtiyor. "Başpınar’da işçi olmak rezillik" diyen Mesut, uzun çalışma saatlerine ve tazminatsız işten atılmalara karşı sesini yükseltiyor.

İşçilerin birliğini ve mücadeleye olan kararlılığını vurgulayan Mesut, sömürü çarkının ancak işçilerin birliğiyle değişebileceğine inanıyor. Bu direnişin örneği, işçiler arasında dayanışma ve sınıf kardeşliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

BİRTEK-SEN sendikasının öncülüğünde, Başpınar’daki işçiler, patronların zulmüne karşı bir araya gelerek direnişlerini sürdürüyor. İşçiler, sendikanın verdiği destekle birleştikçe, bu direniş sadece tek bir fabrikada değil, tüm Başpınar’da bir umut ışığı haline geliyor. İşçilerin mücadelesi, Türkiye genelindeki işçi sınıfının hakları için de büyük bir örnek teşkil ediyor.

PATRONLAR KARŞISINDA İŞÇİ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Bir başka işçi, patronların işçilerin birliğini engellemeye çalıştığını belirtiyor. "Patronlar zarar etmeyi göze alıp işçi birliği olmasın diyorlar" diyen işçi, ekmek parası için mücadele eden işçilerin daha insanca yaşam koşulları istediğini belirtiyor. Bu istek, sadece işçi haklarını savunmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam standartlarını yükseltmek için verilen bir mücadelenin parçası haline geliyor.

İŞ KAZALARI VE PATRONLARIN SORUMLULUĞU

İş kazaları, Başpınar’daki fabrikalarda sıkça karşılaşılan bir durum. Bir işçi, çalıştığı fabrikada yaşadığı iş kazasını ve tedavi masraflarını kendi cebinden ödemek zorunda kaldığını anlatıyor. "Fizik tedavi ücretini de kendim ödeyeceğim," diyen işçi, patronların sorumsuzluklarına dikkat çekiyor. İş kazalarının sonuçları ciddi olsa da, işçiler haklarını almak için mücadele etmeye devam ediyor.

DİRENİŞİ BÜYÜTME MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Başpınar’daki fabrikalarda işçiler, Boyar, Canan, Çelikaslan, Has Çuval ve Yalçın Kardeşler gibi yerlerde direnişe geçerken, Ufuk Halı, Covtex, Kevser Halı gibi fabrikalar ise kısmi kazanımlarla üretime dönmeye başladı. BİRTEK-SEN, direnişin büyümesi ve taleplerin karşılanması için mücadelesine devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanamaması durumunda işçilerin mücadeleye kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.