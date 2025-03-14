Başpınar işçisi cezalandırılıyor: 'Saldırılar ekmeğimize, emeğimize'

Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:58

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:58

Başpınar OSB’de patronların dayattığı sefalet zammına karşı işçiler 30 fabrikada iş bırakmış, birçoğunda da kazanımlar elde etmişti. BİRTEK-SEN, işçilerin cezalandırıldığını söyleyerek, Grand Halı’da işçilere, ocak ayı aylığının zam farkı ödenmediğini; Şireci'de ise eylemde geçen 6 günün ücretlerinin işçilerden kesildiğini duyurdu.

Grand Halı işçilerinin fiili grevi kazanım getirmiş, eylemlerinin 4’üncü gününde patronun dayattığı ücret sınırını aşmıştı. BİRTEK-SEN, Grand Halı’da işçilere, Şubat ayında yatan Ocak ayı aylığının zam farkı ödenmediğini duyurdu. Şireci’de ise eylemde geçen 6 günün ücretlerinin kesildiğini belirtti.

'BAŞPINAR İŞÇİLERİ EKMEK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRDÜ'

BİRTEK-SEN yaptığı açıklamada, “Başpınar OSB'de Şubat ve Mart aylarında 30 fabrikada yüzde 30 sefalet zammını kabul etmeyen işçiler birleşti ve iş bırakma eylemi yaptı. Çoğu fabrikada işçiler kazanım elde etti. Bazı fabrikaların işçileri patronların, valiliğin, kolluk güçlerinin baskısına dayanamayarak eylemini kazanımsız sonlandırdı. Sefalet ücretini kabul etmeyen ekmeğini büyütmek isteyen, hakkını arayan işçiler karşılarında yalnız kendi patronlarını değil, devletin bütün güçlerini buldu. Valilik işçilerin eylemini yasakladı; jandarma ve polis işçilere saldırdı; mahkeme işçilerin yanında duran genel başkanımız Mehmet Türkmen’i tutukladı. Ancak Başpınar işçileri tüm saldırılara rağmen ekmek mücadelesini sürdürdü” dedi.

'PATRONLAR İŞÇİLERDEN İNTİKAM ALIYOR'

Başpınar patronlarının hakkını arayan işçilerden intikam aldığını belirten BİRTEK-SEN, “Grand Halı’da eylemden sonra anlaşmalı çıkışa imza atan işçilere, Şubat ayında yatan Ocak ayı aylığının zam farkı ödenmiyor. Şireci’de eylemde geçen 6 günün ücretleri işçilerden kesiliyor. İşçilerin emeğiyle servetini büyüten Grand Halı patronu bırakalım işçilerin emeğinin karşılığını vermeyi işçinin çalışarak kazandığı aylığı bile çalıyor. Şireci patronuysa işçilerin burnunu sürtmek, haksızlığa uğrayan işçilerin sesini kesmek, ekmek mücadelesinin önünü tıkamak için eylem süresinde geçen günlerin ücretini kesiyor” diye belirtti.

Tüm bunların Başpınar'da daha önce de yaşandığının hatırlatıldığı açıklamada, “Şireci işçilerinin önceki eylemlerinde de patron, eylemde geçen günlerin ücretini kesmek istemiş ancak işçilerin kararlı ve bir arada duruşuyla patrona geri adım attırılmıştı. İşçilerin aylığını yatırmamak, aylıkta kesinti yapmak da Başpınar’da gelenek haline gelmiş durumda” denildi.

'SALDIRILAR HAKKIMIZA EMEĞİMİZE DÖNÜK'

Saldırıların işçilerin birliğini dağıtmak ve sesini yükseltmesinin önüne geçmek için olduğu kaydedilen açıklamada “Saldırılar ekmeğimize hakkımıza emeğimize dönük. Saldırılar kölelik koşulları sürsün diye. Saldırılar valilik, mahkeme, kolluk eliyle sürdürülen saldırıların bir parçası. Saldırıları aşmanın yolu, mücadeleyi büyütmek, birliği güçlendirmek. Saldırıları aşmanın yolu birliği BİRTEK-SEN çatısı altında kalıcı hale getirmek” denilerek çağrı yapıldı.