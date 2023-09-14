'Batık' kart çoğalıyor

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:39

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin yeni yayımladığı bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerle ilgili güncel verileri, yaşanan ekonomik krizin altında zor günler geçiren toplumun sorunlarının arttığını gösteriyor.

Bu verilere göre Temmuz 2023’te Temmuz 2022’ye kıyasla “bireysel kredi borcunu ödememiş” kişi sayısı yüzde 14 artışla 113 bin 925, “bireysel kredi kartı borcunu ödememiş” kişi sayısı yüzde 24 artışla 96 bin 409 ve “bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş” kişi sayısı ise yüzde 15.4 artışla 179 bin 567 kişiye yükseldi. Aylık kişi sayısı Haziran 2023’te sırasıyla 67 bin 639, 71 bin 580 ve 118 bin 362’ydi.

7 AYDA 752 BİN KİŞİ

Yılın ilk 7 ayında ise bireysel kredi borcunu ödememiş kişi sayısı yüzde 26.2 düşüşle 486 bin 347, bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı yüzde 14.2 düşüşle 461 bin 496 ve bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı ise yüzde 22.2 düşüşle 752 bin 206 kişi oldu. Ayrıca Temmuz 2023 itibarıyla “bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı” 3 milyon 834 bin 908 kişiye çıktı. Temmuz 2023 itibarıyla bankalarca tasfiye edilecek alacak tutarı yıllık yüzde 26 artışla 40 milyar TL oldu.

Öte yandan Türkiye’de Haziran 2023 sonu itibarıyla 35 milyon 78 bin kişinin bireysel kredi kartı borcu var. Bu sayı geçen yılın aynı ayında 32 milyon 120 bin kişiydi. Bu kişilerin ortalama bireysel kredi kartı borcu (riski) ise son bir yılda 8 bin 781 liradan 22 bin 534 liraya yükseldi.



