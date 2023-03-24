Bayilerde sıfır araç olmaması alıcıları ikinci el otomobil pazarına yöneltti

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 07:00

Bayilerde sıfır otomobillerin kısıtlı olması alıcıları ikinci el otomobile yönlendirdi. Araç almak isteyen vatandaşlar bayilerde araç bulamayınca ikinci el otomobil pazarı hareketlendi. Yoğun talep fiyatlara da yükseliş olarak yansıdı. Galericiler sattıkları aracı tekrar aynı fiyata satamadıklarını belirtti. Galericiler yerli otomobil Togg’un seri üretime geçtiğinde piyasaları etkileyebileceğini ifade ediyor.



İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik olduğunu söyleyen galerici Gökhan Ardeşen, ‘’İkinci el otomobillere talep yüksek. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Sattığımız aracı yerine koyma konusunda sorunlar yaşıyoruz. Bayram öncesi ve bahar ayları öncesi de fiyatlar yükseliyor. Bayilerde sıfır araç bulunmuyor, ileriki tarihe teslimat tarihi veriliyor. Bu süreçte de fiyatlar yükseliyor. Talebin bayilerde karşılanamaması nedeniyle de ikinci el otomobil pazarında hareketlilik yaşıyoruz’’ diye konuştu.



Togg, geçen hafta fiyatı belli olduktan sonra ön siparişe açılmıştı. Togg'un otomobil piyasasına etkisi ise henüz görülmedi. Galericiler kısa vadede bir etki beklenmediğini söyledi.