Bayram ikramiyelerinin artırılmamasına emeklilerden sert tepki: 'Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye'

19 Nisan 2022 Salı, 15:31

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, bayramda emeklilere verilecek olan ikramiyelerin 1100 lira olacağını ve zam yapmayı düşünmediklerini bugün açıklaması üzerine Ankara’da emekli yurttaşlara sert tepki gösterdi.

Emeklilerin, ikramiyelerin attırılmaması ve yaşadıkları ekonomik güçlükler için düşünceleri şöyle:

“ESKİDEN VALLAHİ CEPLERİMİZ DOLUYDU, HER TORUNA AYRI AYRI VERİRDİK"

"1100 TL ile iki kilo şeker, iki kolonya alınır başka yok. Yani, adı üstünde ikramiye. Enflasyona karşı artması lazım. 1100 lira para mı ya? Bugün 1100 liraya ne alırsınız? Üst, baş alamam bir kot pantolon olmuş 500 lira, bir gömlek 300 lira. Ben oğlumu nasıl bayramda giyindireyim? Mümkün değil. Eskiden vallahi ceplerimiz doluydu, her toruna ayrı ayrı verirdik, şimdi torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye. Yok, geçim yok. Allah yardım etsin.

“ŞU İNSANLARA BAK. GÜLEN İNSAN YOK SOKAKTA”

Bir kere bu karar, sürpriz değil. Bu ülkenin bir emeklisi olarak 32 yılını kamuya vermiş bir insan olarak söylüyorum. SGK'dan emekliyim. 1100 liraya ne yapılabilir? Eh tabii ülkenin bütün kaynaklarını boşaltırsan, vermesi gereken yerlere vermezsen bu paraları çarçur edersek biz, bu ülkede olacağı da bu. Ülkenin kaynaklarını o kadar fütursuzca harcıyoruz ki bu güzel ülke, bu zengin ülkenin geldiği nokta üzüyor tabii ki. Bizler geldik geçiyoruz da bu geride kalan gençler, çocuklar ne yapacak? Onlara üzülüyorum. Oturup da her mikrofonu tuttuğun gencimiz hep kendine istikbali yurt dışında arıyorsa bunu artık sorgulamak lazım. Hoş şeyler değil. Ülkeye yazık. Yani oturmuşlar işte bakan 1100 lira yeter... Ne diyelim? Dört maaş, beş maaş alan insanlara veriyorsun, liyakatsiz yöneticileri getirip bu ülkenin yönetiminde söz sahibi yapıyorsun. Yazık ya. Bu ülke öyle kolay kurulmadı. Şu insanlara baksana. Gülen insan yok sokakta.

“MERZİFON’A GİDER GELİRİM HERHALDE. ONUN HARİCİNDE DE HİÇBİR ŞEY YAPAMAM”

Memlekete, Merzifon’a gider gelirim herhalde. Onun haricinde de hiçbir şey yapamam herhalde. Bilmiyorum. 1100 lirayla ne yapılır? Bunların da herhalde bütçede para yok verecek, bahane arıyorlar.

“ONLARIN DA ELİNDE PARA YOK HERHALDE. ONUN İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORLAR”

Vallahi hiçbir şey yapılmaz. 1000 lira artık çok az bir para oldu. Her şey çok pahalandı. Bir meyve, sebze 50 liradan satılıyorsa durumu ona göre etüt etmek gerekir. Ama onların da elinde para yok büyük ihtimalle. Onun için de hiçbir şey yapamıyorlar herhalde. Türkiye neden, nasıl bu duruma geldi onu da anlamak zor.

“ÖYLE VERMİYORUMLA OLMAZ Kİ”

Ya insanların alım gücü düştü. 1100 lira nedir ki? En az asgari ücret seviyesinde vermesi lazım ki bir şeye yarasın yani. Emeklisin torunun gelir işte eş dost gelir bayram ziyareinet. Hiç olmazsa bayram alışverişine bir katkı olur, hem ekonomi canlanır. Öyle vermiyorumla olmaz ki.

“ÖNEMLİ OLAN KENDİ SULTANLIKLARINI DEVAM ETTİRMEK”

Muhatap yok. Muhatap yok yani, Cumhurbaşkanı’na ulaşamıyoruz emekliler olarak. Bakan ve milletvekilleri de kendi kafasına göre hareket ediyorlar. Onun için milletin aldığı da verdiği de kimseyi ilgilendirmiyor. Önemli olan kendi sultanlıklarını devam ettirmek.